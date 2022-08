José Vacca: “Cuando hablé con el árbitro, nunca me enteré que estaba grabando”

11 agosto, 2022 Leido: 1164

El presidente de Villa del Parque José Vacca, habló con LU 24 por el fallo del Tribunal de Penas, y la sanción impuesta a su club:

“Estaba hablando con los jugadores, y vamos a usar el recurso de la apelación agotando todas las instancias para salvar al club, y a Quintana. Hay que limpiar el nombre del club y el utilero. Consideramos lo que explica el Tribunal y el diálogo entre las dos personas, sin testigos, a partir de ahí se sanciona al club y lo expulsan de por vida a una persona, y siempre respetando la opinión del árbitro. Fue en broma y se hizo el enojado, Quintana, en este caso el juez no lo conocía, ese es el punto”, dijo.

“El árbitro me llama al vestuario, estaba con los asistentes y arranca el diálogo y me dice que le ofrecieron dinero, yo nunca me enteré que me estaban grabando, y no sé cómo se viralizó. No tengo cuestión de pensar que hubo terceros, no me consta que hubo presiones, hubo reunión en la mesa de la Liga, pero no hay nada más”, agregó.

“Es una situación que nunca se vivió en Villa, arrancamos como podíamos, consultamos abogados para orientarnos, lo hicimos sin motivo profesional. Lo que hicimos hoy es enviar una nota para que la Liga nos facilite el legajo y presentar el descargo al Consejo Federal, nos parece que el hecho que dos personas dialoguen, no amerita que lo echen a una de las personas de por vida, y la sanción de 6 meses nos pareció exagerada”, dijo.

“El ánimo de los jugadores es difícil de sostener y el plantel lo siente, el club les pide que sigan de la misma manera, y seguirán de la misma manera hasta el final y entrenando de la misma forma, es difícil, pero lo van a hacer. Estamos en eso y se habló, Hay 10 días de plazo para hacer el descargo y lo vamos a hacer. Yo me enteré anoche, fuimos citados a la Liga y nos querían comunicar la noticia, hablamos con la gente de la Liga”, manifestó Vacca.

“Analizamos los argumentos y vimos cosas que no entendíamos. No tuve mensajes personales pero colaboradores y delegados de otros clubes me llamaron, es la sensación de injusticia para Villa y Quintana de conducta intachable, expulsarlo de por vida es exagerado. El “negro” es símbolo del club, Junto a otros que lo son también. Mañana – por este viernes – habrá banderazo para apoyar a Quintana y al Club con los miembros del plantel a las 20:00 horas. Hubo intercambio de palabras de la declaración de Quintana pero nunca de ofrecer dinero”, finalizó.

