Josefina Giglio volvió a Tres Arroyos este 24 de marzo donde además de participar del acto realizado por las organizaciones de Derechos Humanos realizado en La Casona, -es hija de Virginia Isabel “Vibel” Cazalás, desaparecida tresarroyense -, y en esta oportunidad y en el mencionado marco, presentó su primera novela “Yo la quise”, acompañada por Teresa Rodríguez.



En diálogo con LU 24, Josefina contó: “Varios amigos de la facultad de mi mamá me habían contado que durante la universidad, en su época de estudiante universitaria, había sido novia de Piglia. Pero vos sabés cómo son esos cuentos del pasado, yo no sabía si había sido novia, si había sido compañera de la facultad, si apenas habían compartido alguna asamblea”.

“Un día, leyendo una nota que le hace Pablo Gianera en La Nación a Piglia, cuando estaban por empezar a salir Los diarios de Emilio Renzi, él dice que los estaba releyendo y que había tenido una epifanía y que era que había una muchacha muy bella y que él la había dejado escapar”

“Yo pensé: “esa es mi mamá, tiene que ser mi mamá”. Y entonces hice un rastreo, me consiguieron el mail de Piglia y le escribí. Me contesta, y entre las cosas que me escribe me dice “Yo la quise” que es el título de la novela, y ahí yo lo usé un poco a Piglia como un narrador, parafraseando a Piglia, no voy a ser tan pretensiosa de decir que es Piglia, es un hombre que en su madurez recuerda a un amor de juventud que ya no está”, dijo.

“Lo que quise hacer fue un relato coral, es decir que hubiera diversos personajes que hablaran y dieran cuenta de la obra, entonces hay un escritor que recuerda, hay una mujer que es la protagonista, que habla en primera persona, hay una nena que se va a vivir con los abuelos y esos son los distintos puntos de vista que atraviesan el cuento”, concluyó.

El libro está en venta en La Casona y en la librería “Los 7 locos”.

