Joven chavense editó el libro “Vidas Invisibles”

28 septiembre, 2020

El joven escritor Nicolino Tucci es oriundo de Adolfo Gonzales Chaves y editó recientemente su primer libro llamado “Vidas Invisibles”.

Radicado en la ciudad de Tandil, aseguró a nuestra emisora: “Hace poco más de 5 años que estoy escribiendo y ahora llegué a editar un libro y es importante para mí. Tengo 24 años y es algo que siempre me llamó la atención. Terminé la secundaria y empecé a leer más seguido y me gustó expresarme a través de las letras y así fue”, relató.

Reconoció que siempre fue bastante tímido, “escribiendo me siento mucho más cómodo. Este libro tiene un formato inusual. No tiene una sola historia común, sino una principal que está dividida en 24 capítulos que a su vez, tienen más historias, pero relacionadas a la historia principal y hay prosa y poesía”.

Indicó que ya se agotó y que en un mes habrá una nueva tanda para la venta. Fue declarado de Interés Cultural.

