Joven radicado en Córdoba invirtió el dinero del IFE en pallets y fabrica muebles

Jeremías Montaldo, tiene solo 19 años y vive en Cosquín, Provincia de Córdoba. Ante la difícil situación económica de su familia tomó la decisión de invertir el dinero que recibió por el IFE en pallets y herramientas para fabricar muebles y ponerlos en venta.

“Esta idea comenzó en noviembre del año pasado. Mi papá se dedica la construcción en seco de viviendas industrializadas y yo lo ayudo. La situación económica empeoró, y no salía trabajo; no había pedidos. Un día me puse a hacer un sillón en el patio de casa, lo publiqué y rápidamente se vendió. Así empecé a hacer esto”, relató.

Remarcó que no tenía idea previa de carpintería. “Cuando cobré el IFE ya tenía planificado invertir en algo para trabajar. Compré los pallets, un serrucho, sierra y martillo, y ahí arrancamos. Hago de todo estilo rústico. Lo que más sale son los sillones de jardín”, sostuvo.

