Joven tresarroyense brinda clases de japonés

María Luz Martinovich, es Profesora de Japonés y es de Tres Arroyos. Enamorada de la cultura japonesa y estudiosa de la misma, invita a quienes estén interesados en adentrarse en la misma, a tomar contacto con ella y recibir clases particulares.

“Comencé estudiando con una profesora de Buenos Aires en ese momento por Messenger. Tuve que dejar por cuestiones de horarios con ella y continué por mi cuenta, hasta que me fui a estudiar otra carrera; el doctorado de inglés en Mar del Plata y allá, con una profesora de japonés me preparé en dos niveles nacionales y uno internacional. Me fui de esa ciudad y estudie el nivel siguiente. De hecho ahora estoy preparando otro”, sostuvo a LU 24.

Entre sus próximos objetivos, es obtener una beca de estudios que le permita conocer más aún la cultura japonesa.

María Luz, aseguró que puede brindar clases particulares a quienes estén interesados en estudiar el idioma. Los interesados pueden contactarse a través de las redes sociales en su cuenta de Facebook.

