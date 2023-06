Joven tresarroyense misionará en el Chaco

18 junio, 2023

Emilia Plaza Pérez es una joven de nuestra ciudad que en las vacaciones de invierno irá hacia La Matanza, una comunidad rural en la provincia del Chaco para misionar ante los habitantes, en cercanías del Impenetrable.

En contacto con LU 24 desde el Barrio 31 de CABA, donde desarrolla cada domingo actividades junto a la Pastoral Universitaria, y consultada sobre cómo se involucró en el tema, Emilia dijo “egresé en 2018 en un colegio católico y siempre tuve las herramientas para misionar, y cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, encontré un grupo de chicos de la ciudad de la Parroquia San Lucas que venimos al Barrio 31 y mediante juegos les enseñamos valores, hoy , al ser el Día del Padre, por ejemplo, hablamos de San José”.

“Pertenecemos a la Parroquia San Lucas donde tenemos un montón de grupos; también llegué al Virgen de Luján que es un grupo misionero con el que vamos a La Matanza en la provincia del Chaco del 21 al 30 de julio. Ahí haremos visitas y compartiremos la semana y viendo cómo viven y se van desarrollando, tratando de no imponer nada sino con respeto; nosotros vamos en colectivo hasta Luis Saenz Peña y luego son unos cuarenta minutos hasta llegar a La Matanza que es una zona rural”, expresó.

Respecto a lo que se vive en ese punto de Argentina donde irá la misión, dijo que “ellos no tienen ningún tipo de servicio, ni agua, ni señal y fue como muy impactante encontrarse con esa realidad. Uno es un privilegiado de poder tener lo que tiene, haber sido criada con todos los servicios básicos para poder vivir dignamente; tuvimos que aprender a usar un aljibe para poder consumir ya que no tienen agua, no nos podíamos bañar; a esa agua la usábamos para tomar y para ir al baño”.

“Fue una desconexión de la tecnología pero una conexión para conocernos con nosotros mismos y con las personas que viven en el lugar, con la tecnología se pierden un montón de detalles, y esto nos hace abrir los ojos y centrarnos en el momento presente, es algo muy enriquecedor pero también me enoja mucho pero a la vez ellos sin dramatizar la pobreza que hay nos reciben con una espiritualidad muy linda, con una felicidad que a veces no se entiende. Se muestran súper agradecidos de lo que tienen y lo más lindo de todo es poder ir allá porque nadie se acerca jamás a ellos y son como los olvidados y es relindo que vaya alguien, los escuche y vea sus necesidades”, afirmó.

“La Pastoral tiene una fundación en la que hace un montón de cosas y en La Matanza, se creó una salita que sirve como Centro de Salud, y nosotros solemos aportar con las donaciones de medicamentos y hay también un convenio de la facultad de odontología de la UBA y médicos que se acercan para brindar atención en el lugar”, manifestó.

“Para ir al Chaco, estamos haciendo una colecta a voluntad y los fondos son destinados al transporte y la comida para realizar el viaje; yo quiero agradecer de todo corazón toda la ayuda a voluntad que me han brindado porque publiqué en Facebook y hubo gente que me ha donado parte de su sueldo para poder ayudar, sé que es difícil porque a todos nos cuesta llegar a fin de mes, por eso quiero agradecerles”, concluyó.

