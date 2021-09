Joven tresarroyense que domina 8 idiomas enseñará Español en Francia

11 septiembre, 2021 Leido: 949

Alexis David Capristo, un joven criado en nuestra ciudad, será asistente de lengua española en Francia.



Ampliando la información, Alexis dijo, “el martes ya parto para Francia, por un año en principio, en el marco de un programa de asistente de lengua española del Ministerio de Educación de Argentina y su par francés. Envían cincuenta argentinos por año aproximadamente, para promover la lengua española y la cultura argentina”.

En cuanto a la gran posibilidad laboral, manifestó que “todo tiene que ver con mi formación, soy traductor de inglés, de francés, pero siempre me interesó enseñar español, de hecho existe una maestría que un futuro me gustaría hacer que es de español como lengua extranjera”.

En cuanto al tema puntual que lo lleva a Francia explicó que “sabía de la existencia de este programa, y esperé a cumplir con los requisitos para inscribirme, y me presenté sin ser muy optimista, pero quedé en el primer intento. Me confirmaron en el 2020, pero pandemia mediante, un poco me desilusioné porque no se podía concretar. Finalmente me ofrecieron hacer este viaje en 2021, y luego de sortear varias cuestiones relacionadas con el tipo de vacuna, hace tres semanas el Ministerio del Interior de Francia habilitó la posibilidad de entregar visas”.

Haciendo un pequeño balance de su vida, contó que, “nací en Bahía Blanca pero de muy chico vinimos a Tres Arroyos, donde cursé todos los niveles educativos. Siempre me gustó estudiar inglés, comencé a los 14 años y a los 16 estudié francés, portugués e italiano, todo acá en Tres Arroyos. A los 18 años, al momento de decidir comenzar una carrera, elegí el traductorado, que lo cursé en La Plata. También incursioné en el estudio del idioma japonés y polaco. Estoy estudiando alemán también. Tengo conocimiento en ocho idiomas”, puntualizó.

