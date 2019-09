Joven tresarroyense viajará a Uruguay para participar de la Edición Internacional Parlamento Juvenil Mercosur

El próximo 4 de octubre el joven tresarroyense Juan Manuel Suárez, participará de la Edición Internacional Parlamento Juvenil Mercosur en Uruguay.

“Estoy feliz y orgulloso de poder ir a representar a la Argentina. En cada instancia fueron entre mil y 3 mil chicos y 160 mil en total debatieron en el país y solo 20, tuvimos la oportunidad de llegar a las internacionales”, destacó.



Explicó que la experiencia del parlamento consiste en que “los chicos que participamos y somos seleccionados nos juntamos a debatir problemáticas sociales y culturales que se viven en la sociedad y buscamos a los problemas, soluciones”.

La edición internacional será el 4 de octubre en Uruguay y según indicó Juan Manuel: “voy con la expectativa de seguir aprendiendo, de escuchar a los demás, de ver problemas que tenemos y a veces no los sabemos ver correctamente. Poder seguir dando el mensaje de todos y que me puedan escuchar”.

Párrafo aparte, dedicó a la docente que formó parte del proceso, Lorena Re. “Lore fue mi guía en este camino. Ella me acompañó y me apoyó en todo, como mi familia”.

Juan Manuel, también quiso aprovechar la oportunidad para felicitar a Axel Pade, uno de los tres alumnos de la ciudad, que resultaran ganadores de la Maratón Nacional de Robótica: “fue un gran compañero del Parlamento el también. Me enteré por Instagram. Sinceramente siento mucha felicidad por él, porque le gusta innovar e ir por más. Es algo que me emociona mucho, él quiere un cambio y lo mejor siempre. Se merece esto y más también”.