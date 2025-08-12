Jóvenes en acción: más de 60 estudiantes presentes en las Olimpiadas de Seguridad Vial

12 agosto, 2025 0

Este lunes, el Polideportivo Municipal fue el escenario de una jornada cargada de energía, compromiso y aprendizaje: las Olimpiadas de Seguridad Vial. Más de 60 chicos de 16 escuelas del distrito se sumaron a esta propuesta que busca, desde la educación, sembrar conciencia para prevenir accidentes y construir un tránsito más seguro para todos.

Durante la actividad, los equipos participaron en distintas pruebas y dinámicas vinculadas a la seguridad vial, demostrando no solo conocimientos, sino también un gran compromiso con el cuidado de la vida en la vía pública.

Cada institución recibió premios que fueron desde bicicletas y televisores hasta cascos para los participantes, una donación especial de La Perseverancia Seguros, que se sumó a este esfuerzo por promover hábitos responsables desde la infancia.

“Esta es la primera de muchas acciones que vamos a impulsar para que la seguridad vial sea parte de la formación de nuestros chicos. Concientizar es educar, y educar es salvar vidas”, remarcó María Paz López Peralta.

Las Olimpiadas de Seguridad Vial marcaron el punto de partida de una campaña integral que continuará durante el año, llevando capacitaciones y propuestas a escuelas, clubes e instituciones de todo el distrito.

