Jóvenes y Memoria: hoy instalaron Baldosas por los desaparecidos y mañana proyectan documental

6 diciembre, 2022

Estudiantes de 6º 3ª Artes Visuales de la Escuela Secundaria 1 de Tres Arroyos y de 4º y 6º Ciencias Sociales de la Secundaria 8 de Orense, con el apoyo y la organización de la Presidencia del Concejo Deliberante y la Regional Tres Arroyos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos llevarán adelante este miércoles 7 la presentación de los proyectos con los que intervinieron en el Programa Jóvenes y Memoria, dados a conocer recientemente en Chapadmalal. En ese marco, el 7 a las 19, se inaugurarán 8 Baldosas por la Memoria en la plaza San Martín -cerca del mural alusivo- y a continuación, en el Salón Blanco Municipal, se proyectará el documental “Derribando el silencio- La historia de Daniel Reynaldo Medina”, realizado por los estudiantes de Orense en torno al único orensano detenido desaparecido; y el video “Inmortales venciendo al olvido”, creado por el grupo de estudiantes de la Secundaria 1 que llevaron a cabo la construcción de las Baldosas por la Memoria, y que muestra ese trabajo.

Hoy, con la presencia de autoridades educativas, docentes y estudiantes se colocaron las Baldosas, con una intensa y prolija tarea por parte de personal de Obras Públicas de la Municipalidad, y posteriormente el presidente del Concejo, Martín Garate, los recibió y mantuvieron contacto con la prensa.

“Estamos muy felices de acompañar desde el Concejo estos proyectos, uno la colocación de Baldosas, para lo que hay una ordenanza vigente; y otra la realización y proyección de un documental muy interesante, todo en el marco de las actividades por la Memoria, Verdad y Justicia que venimos buscando llevar adelante desde marzo pasado”, sostuvo Garate.

Baldosas y documental

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) organiza cada año el Programa Jóvenes y Memoria, que interpela a estudiantes de todo el territorio bonaerense en torno a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Estudiantes de 6º 3ª ARVIS de la Escuela Secundaria 1 de Tres Arroyos, entre ellas Perla Castiñeira, Amira González, Nicole Fígaro, Jazmín Molinate, Sasha Wilgenhoff, Luciana Pérez y Dana Tossetti, orientadas por sus docentes Silvia Barbieri y Alejandra Rial, construyeron de manera artesanal 7 de las 8 Baldosas por la Memoria que se colocaron en la plaza San Martín, entre ellas las que repondrán a las vandalizadas este año poco después de su instalación.

“Las chicas me propusieron crear las Baldosas con ellas, y nos pusimos en campaña para investigar la forma, los materiales; mucha gente nos ayudó, y eso me hizo ver que hay mucha más conciencia y solidaridad en la sociedad respecto de los desaparecidos. Me conmocionó mucho además que sean los jóvenes los que quieren construir y conservar la memoria para que lo que pasó no se vuelva a repetir”, sostuvo Alejandra Rial.

Jazmín Molinate, una de las integrantes del grupo que construyó las Baldosas, aportó en tanto que “trabajamos sobre la percepción que tiene Tres Arroyos sobre la dictadura, sobre todo a partir de la vandalización de las baldosas que ya se habían colocado. Hicimos entrevistas con la APDH, con el bloque de Todos, con La Casona, y decidimos hacerlas nosotras mismas. Pudimos hacer cinco por los desaparecidos, más dos que acompañan, y esperamos que el año que viene se coloquen otras, con el trabajo de otras escuelas”.

En tanto, 4º y 6º Ciencias Sociales de la Secundaria 8 de Orense, con las docentes Viviana Marchetti y Paula Fernández, emprendieron una monumental investigación sobre Daniel Reynaldo Medina, el único detenido desaparecido de esa localidad. Como resultado realizaron un documental y decidieron también colocar una Baldosa por su memoria, realizada por el mismo artista que concretó una similar instalada en la casa donde fue secuestrado Medina en Tandil, y una placa en la Escuela 17 de Orense.

“Con nuestras alumnas y alumnos de Ciencias Sociales de 4º y 6º de la Secundaria 8 de Orense nos propusimos investigar con múltiples objetivos lo que tuvo que ver con la desaparición de Daniel Reynaldo Medina, del que prácticamente no se sabía nada, y de eso surgió la realización del documental, la colocación de la baldosa y de una placa en la Escuela donde asistió y vivió, ya que su padre era portero”, explicó Marchetti.

Adhiere a las actividades el área de Derechos Humanos de la UNICEN.

