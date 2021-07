Juan Amuchategui, el periodista tresarroyense que se abrazó con Messi y besó la Copa América

12 julio, 2021 Leido: 584

El periodista deportivo tresarroyense Juan Ignacio Amuchategui vivió desde adentro, en el mítico Maracaná, la consagración de Argentina al derrotar por 1 a 0 a Brasil, estuvo en el festejo con los jugadores en el campo de juego, pudo abrazar a Lionel Messi y hasta se fotografió besando la Cope América.

Radicado en La Plata desde 2016, cubrió el certamen continental para el Diario Hoy y contó a LU 24 que “fue algo impensado. Al principio no había manera de poder ingresar al campo de juego y como era una oportunidad única hicimos hasta lo imposible”.

“Le rogué muchísimo a Iván, un seguridad, que me dejó ingresar y a partir de ahí estar con los jugadores, con Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, festejando y la frutilla del postre poder abrazar a Messi, faltó la foto que no me lo voy a perdonar nunca, y después sostener la copa. Él mismo dijo que no podía y estaba custodiado por varios seguridad que después me sacaron”, explicó.

En tanto, indicó que “en la cancha yo vi más argentinos que brasileños. Es que había mucha desinformación ya que se decidió 24 horas antes del partido y muchos no sabían que se jugaba con público”.

Amuchategui consideró que en la final De Paul fue una de las figuras pero “también a lo largo de la Copa América sorprendió a propios y extraños. Di María también rindió e hizo un golazo”.

Sobre el arbitraje, sostuvo que el uruguayo Esteban Ostojich “dirigió muy bien, pasó inadvertido”, en el marco de un “partido muy trabado y friccionado”.

Sobre la cobertura, comentó que “estuvimos a partir del segundo partido, ante Uruguay”. “Viajar en pandemia ya presenta sus dificultades porque desde principios de la Copa América cuando nos confirmaron que la credencial estaba empezaron las peripecias para poder viajar y estar en Brasil. Nos cancelaron el vuelo un día antes de viajar, tuvimos que ir a Paraguay en avión y desde allí tomarnos un micro para cruzar la Triple Frontera y ya en Brasil, en Foz do Iguaçu, otro colectivo más hasta un punto cercano donde pudimos volar São Paulo y desde ahí hasta Brasilia, tardamos tres días, y a partir de allí recorrer y estar junto a la Selección”.

“Ingresar al Maracaná el día sábado fue lo más sencillo pero la realidad es que fue una Copa América que estuvo muy improvisada, con la confirmación primero de Argentina y Colombia, después Argentina solo, y finalmente en Brasil con muchos errores de CONMEBOL, que hizo que los periodistas, por ahí, renieguen un poco aunque el broche de oro que se dio en el Maracaná hace que todo eso quede a un lado y se olvide lo que sucedió y lo que pasamos”, afirmó.

Por otra parte, dijo que “comparando con Argentina, en el medio de un contexto de pandemia, cómo la maneja Brasil a uno le llama la atención porque tiene muchísimos casos por día y personas que pierden la vida por el virus y pasa inadvertido creo yo”.

Asimismo, en lo deportivo, manifestó que “te das cuenta lo que hace falta el público en las canchas porque los partidos parecen un entrenamiento, el color que le pone la gente hace que los que están dentro de la cancha completen el espectáculo”.

Finalmente, refirió que “los periodistas relataron desde los estudios en Argentina, si había enviados especiales. Solo en la final hubo relator y comentarista, estuvieron Gustavo Kuffner y Juan Pablo Varsky de Directv Sports”.

