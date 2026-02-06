Juan Apolonio: el operativo especial por las “24 Horas De La Corvina Negra” y el turismo en la costa

El Secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, brindó detalles a LU24 sobre el amplio despliegue preventivo que se está llevando a cabo en las rutas del distrito con motivo del concurso de pesca y el recambio turístico.

El dispositivo cuenta con la participación de más de 100 personas pertenecientes a la Policía Comunal, Seguridad Vial, Caballería, Bomberos, servicios de Salud y el apoyo de Corredores Viales en la Ruta 3.

Las autoridades hacen hincapié en el “Operativo Retorno”, que comenzará el domingo después de las 15:00 horas, momento en que se espera el mayor flujo de vehículos desde Claromecó, Reta y Orense.

Apolonio destacó que, aunque se ha notado una mejora en la conducta de los conductores en los últimos dos años, siguen existiendo maniobras imprudentes como el sobrepaso en línea amarilla o el exceso de velocidad.

En este sentido, recordó que es obligatorio circular con luces bajas encendidas y contar con toda la documentación reglamentaria, incluyendo seguro, licencia y VTV al día.

Como herramienta clave para la prevención, el funcionario recordó que está habilitada la línea de WhatsApp 2983-383837 para que los acompañantes puedan denunciar mediante fotos o mensajes cualquier anomalía o conducción peligrosa en tiempo real, permitiendo al Centro de Operaciones interceptar a los infractores de manera inmediata.

