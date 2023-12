Juan Apolonio: “Reforzaremos Patrulla Urbana, Tránsito y el Centro de Monitoreo”

11 diciembre, 2023

Luego de haber asumido en la noche del domingo, este lunes, y en conversación con LU 24, el nuevo secretario municipal de Seguridad Juan Apolonio, brindó detalles sobre cómo comenzaron a trabajar en el área. En ese sentido, adelantó que se reforzarán Patrulla Urbana, Tránsito y el Centro de Monitoreo.



Apolonio, expresó: “es un área que tiene cuestiones urgentes de resolución. Estamos readecuando el personal, notificando cuáles van a ser sus nuevas funciones, haciendo una redistribución de los cargos que están ocupando”.

Y agregó: “las primeras reuniones de hoy fueron para mostrar los lineamientos que tiene este gobierno municipal en relación a la parte operativa. Eso sería una presencia bien notable en la vía pública y trabajar internamente en el reordenamiento en las tareas que cumple en particular la Secretaría. En un 98% seguiremos con el mismo personal”.

Además, y acerca de los objetivos, explicó: “reforzaremos las áreas fundamentales que son la Patrulla Urbana, Tránsito y el Centro de Monitoreo. Seguiremos haciendo nuevos relevamientos porque las estadísticas que tenemos en cuanto al delito son un poco escuetas. Prontamente mantendremos una reunión con todos los jefes policiales que tienen jurisdicción en el ámbito de Tres Arroyos y el intendente Pablo Garate”.

En cuanto al Operativo Sol, señaló que “tras la jura del nuevo ministro estaríamos en comunicación con el Ministerio para la asignación de los recursos”.

“Por el plan que hemos diseñado con el Intendente hay muchísimo por hacer, estamos entusiasmados”, afirmó.

En cuanto a las motos, sostuvo que “ya estamos coordinando reuniones con la Justicia de Faltas, que es un brazo fundamental, porque no solamente tenemos que labrar la infracción sino que se cumplan todos los pasos legales para que después esa persona que conduce una moto que no está en las condiciones que debería tenga una sanción. Estamos viendo la tecnología que nos va a ayudar a poder contrarrestar todas esas cuestiones, velocidad, ruidos molestos, casco. También coordinamos acciones con el Observatorio Vial, al que le estamos dando un vuelo realmente importante, porque de ahí saldrá toda la información que vamos a necesitar para volcar a la calle”.

Por último, Apolonio recordó que “cuando yo estuve en la Secretaría, hicimos la primera licitación por cuatro cámaras, éramos los únicos en la Provincia que la estábamos haciendo y nos llevó meses, ahora hay alrededor de 300. La tecnología ha crecido mucho, por ahí estamos un poco atrasados en lo que es el software, necesitamos que la cuarta generación nos ayude más al control de infracciones y delitos y no tanto el ojo humano sea el que esté detectando esas anomalías, pero hacia ahí vamos trabajando”, concluyó.

