Juan Brardinelli: “CRESTA es una inspiración para Puentes”

17 abril, 2024

El director provincial del programa “Puentes”, Juan Brardinelli, aseguró a LU 24 que “es una alegría e inspiración poder trabajar con CRESTA”.

Este viernes firmará un convenio en Tres Arroyos con el intendente Pablo Garate por 30 millones de pesos destinados a inversión técnica. 18 millones ya fueron acreditaros en las cuentas del municipio.

Los fondos se destinarán al laboratorio de fisicoquímica del Centro Regional de Estudios Superiores y para adquisición de material de informática.

“El programa trata de acercar la oferta universitaria a toda la provincia de Buenos Aires, en particular a aquellos municipios que no cuentan con Universidad”, explicó.

A través de Puentes, la Provincia realiza acuerdos con las universidades y los gobiernos locales para el dictado de carreras en los municipios.

En los distritos que adhieren al programa, el Estado provincial subsidia carreras orientadas al desarrollo de actividades productivas y de servicios. La oferta académica abarca diplomaturas, tecnicaturas y licenciaturas, con modalidad presencial, semipresencial y virtual.

Además se promueve la creación de centros universitarios locales, con aporte de fondos para la construcción y/o refacción de estos espacios educativos o su equipamiento para la creación de aulas bimodales.

En tanto, sobre la construcción del Centro de Estudios Tecnológicos del Parque Industrial de Tres Arroyos, Brardinelli expresó que “había un proyecto inicial concatenado con Puentes, pero con financiamiento de Nación que lamentablemente hoy no lo están recibiendo ni el Municipio de Tres Arroyos ni las universidades. Hay grandes recortes al presupuesto que la Provincia tenía originalmente y de las partidas acordadas por ley, por lo que hubo que hacer una readecuación a otro sector. Estamos en conocimiento y trabajamos mancomunadamente al Municipio para darle continuidad”, concluyó.

