Juan Carlos Caruso: “la sociedad es la que debe cambiar y no buscar culpables en los políticos”

14 junio, 2021

En el marco de los recientes debates y polémicas por la atención sanitaria en el distrito, el licenciado en Enfermería Juan Carlos Caruso, integrante del primer equipo de trabajo de Terapia Intensiva del Hospital Pirovano de Tres Arroyos, reflexionó que “la sociedad es la que debe cambiar para no seguir padeciendo la historia cíclica que tenemos como país” y consideró que “no se debe buscar culpables en los políticos”.

En diálogo con LU24, destacó la labor del personal de salud y manifestó que “hoy te tenés que aggiornar, las capacitaciones tendrían que haber estado institucionalizadas, pero primero el personal no debería estar luchando para tener un sueldo digno, gente que realmente está trabajando en algo tan importante como es la vida. Empecemos por ahí porque vos no podés exigir lo que no das”.

“Hay que comenzar a ver eso y no buscar culpables afuera. Buscan culpables en los políticos pero no lo son porque ellos surgen y son parte de la sociedad, alguien los puso en ese lugar. La democracia es el poder del pueblo. Entonces, la sociedad es la que deberá cambiar y si no lo hace seguiremos padeciendo esta historia cíclica que tenemos como país”, opinó.

Asimismo, sostuvo que “se ha hablado mucho y creo que hay algo que vamos a tener que rescatar de todo este drama que está viviendo la humanidad. Hay dos variables que son importantísimas en la vida de toda sociedad: la educación y la salud. Eso no tiene política, son variables necesarias para la evolución de esa sociedad. No es un elemento de campaña, tiene que haber una política de salud que sea integral, que todos tengan acceso, como por ejemplo el seguro nacional de salud que tienen muchos países desarrollados. Y la educación que es fundamental. Lo demás no es secundario pero sería aggiornar todo a esas dos variables importantes”.

“Lamentablemente tenemos una dolencia cíclica e histórica de la salud y la educación: cada gobierno que entra cambia alguna cosa, pone alguna nueva, pero por ahí no se consulta a los que saben. En salud hay mucha gente que está preparada y no sé si se la tiene en cuenta en los momentos de tomar decisiones”, agregó Caruso.

“Como sociedad no podemos poner la culpa afuera”

“Vino esta terrible pandemia y los sistemas de salud no estaban preparados para recibir semejante flagelo y la educación tampoco. Esto tiene que servir para darnos cuenta como sociedad de que no podemos poner la culpa afuera, no la tiene el otro, es nuestra. Somos los que debemos fijar las propias decisiones y lo que queremos para nosotros, nuestros hijos y la posteridad. Eso es lo que hay que replantearse”, afirmó.

“El problema psicológico no se está teniendo en cuenta”

También dijo que “esta pandemia va a dejar un grandísimo problema que es el psicológico y no se está teniendo en cuenta. Creo que nadie hoy está viendo esa parte que ha afectado terriblemente al equipo de salud. Hay 80 mil muertos en Argentina en poco más de un año que han estado en manos de los equipos de salud que también han perdido familias y amigos. Cuando uno está en esos servicios de alta complejidad o en los hospitales empieza a naturalizar la muerte y la emergencia porque convivimos todos los días pero resulta que nuestra psiquis es como la de cualquier persona y sufre igual. Uno se prepara pero ¿hasta dónde está preparado? Entonces, eso es lo que va a surgir y ya deberían estar trabajando los equipos de salud mental”.

“Hoy, como es lógico, se está trabajando sobre la emergencia y no tenés tiempo de pensar para mañana tenés que resolver hoy”, señaló. No obstante, razonó que “me parece que debería convocarse a gente para empezar a trabaja esto desde otro lugar. Estamos desprovistos del mañana y a mí me preocupa mucho. La parte psicológica es lo que después va a hacer su daño secundario, la secuela que va a quedar. Ya hay un comportamiento social diferente: no podemos abrazar, que es algo natural del argentino y el latino, entonces te doy el puño pero uno desea ese abrazo y hay momentos en la vida en que lo necesita, como cuando uno está mal o tiene una pérdida. Eso se ha naturalizado aunque no somos robots, tenemos sentimientos”.

En tanto, hizo hincapié en que “si esto vino para quedarse que se quede con nosotros todo lo positivo: el lavado de manos, ventilar los ambientes en los que hay mucha gente, todo aquello que tiene que ver con la educación en salud”.

