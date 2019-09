Juan Carlos Cellerino, otro tresarroyense destacado por el Senado bonaerense

El licenciado en Comunicación Juan Carlos Cellerino, quien será reconocido en La Plata en el evento que realiza el Senado Provincial en homenaje a Almafuerte el sábado próximo, habló con LU 24, y dijo que “me fui de Tres Arroyos hace ya treinta años, donde vivía a dos cuadras de la radio, en calle 1810”.



Respecto a su desempeño profesional, Cellerino manifestó que actualmente realiza tareas a nivel institucional en el Ministerio de Desarrollo Social provincial, y recordó sus comienzos en el Diario El Sol de Quilmes, y su paso como movilero junto a Liliana López Foresi en la radio de Romay.

“En Tres Arroyos trabajé en la firma Chalde, porque eran amigos de mis padres, y volví luego me fui a La Plata, llegué al Diario El Sol en Quilmes, y luego por ciertas circunstancias de la vida me presenté ante los productores que hacían luego trabaje en el Diario El Sol, sin experiencia, porque no tenía muchas prácticas en la facultad, el trabajo era totalmente diferente, se escribía a máquina, pero aprendí desde la experiencia, fue muy variado, fue el punto de despegue” agregó.

“Después fueron circunstancias de la vida: con Liliana López Foresi llegué a través de una persona que cursaba conmigo en la facultad, y necesitaban a alguien para que fuera movilero en una radio que era de Romay y estaba pegada a Radio Continental y quedé, son casualidades de la vida”, expresó y finalmente anticipó que “este jueves voy a estar acompañando a Patricia Berrutti, una gran amiga que vendrá a recibir el Premio Caduceo”.