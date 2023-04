Juan Carlos Iglesias: “Hay un proyecto grandisimo y estamos muy contentos”

27 abril, 2023

En diálogo con LU24, el entrenador de voleibol de Costa Sud, Juan Carlos Iglesias, contó sobre la evolución del proyecto, las categorías y torneos en los que participan. Así también, Iglesias explicó cómo unirse a la actividad deportiva en los clubes de la zona y destacó el crecimiento y la cantidad de personas que practican este deporte, lo que para él les da un buen nombre en la Provincia.

Respecto a su trayectoria, Juanca, como le dicen, explicó: “Yo vine Tres Arroyos en el 2002 y estoy jugando ya hace más de 30 años. Ahora ya en este momento estoy trabajando en forma mixta, casi no juego, pero estamos acompañando el proyecto de Costa Sud con otros dos profes más trabajando. En lo personal, a mí este año me convocaron para que les dé una mano con la primera división.”

Así mismo y en cuanto a las categorías, remarcó: “Normalmente las categorías son sub 14, sub 16, sub 18 y la línea de primera. Después hay un formato recreativo de gente grande o de chicos muy jovencitos que vienen a compartir y a estar en el club. Tal vez no en la forma competitiva, pero sí en la parte recreativa.” Y en específico, sobre la máxima categoría en la que está jugando el Oriverde en la actualidad, detalló: “Este año se tomó la decisión de empezar a competir en forma federada. Costa Sud se incorporó en la Liga Olavarriense, en la cual están Azul, Tandil, Olavarría, Tres Arroyos, Bolívar y creo que está Benito Juárez también. Esto es muy positivo, ya que estamos compitiendo con un nivel federado.”

Finalmente, y en relación al futuro con lo que se viene haciendo en el presente, concluyó: “En el futuro queremos formar parte de un clasificatorio, algún federal, algún TNA. Si se sigue trabajando, en un par de años hay muy buenos proyectos de chicos jóvenes muy altos que tienen muy buenas condiciones. Porque tenemos chicos y chicas que están jugando realmente muy bien, creo que si lo seguimos y lo continuamos lo podemos hacer, es un proyecto grandísimo y estamos muy contentos.”

