Juan Chalde presidió el Acto del 17 de Agosto en El Perdido

17 agosto, 2025 0

El intendente Juan Chalde presidió en la mañana de este domingo 17 el Acto Oficial conmemorativo del 175º Aniversario del Fallecimiento de José de San Martín. Fue con la presencia de autoridades, representantes de instituciones y público en dependencias de la Escuela Nº4 de El Perdido.

Luego del izamiento de la Bandera y la entonación del Himno Nacional, habló el secretario administrativo del Concejo Deliberante, Bernardo Blázquez Di Croce, quien inició su alocución diciendo “tenemos que pensar a San Martín como una figura multifacética, no es únicamente el prócer que a veces livianamente se dice que es, El Padre de la Patria”. “Tenemos que pensar en San Martín – prosiguió diciendo el también profesor de Historia – como un hombre de acción como un estratega militar, incomparable, porque el cruce de los Andes que planificó San Martín, es un cruce de montañas para llevar a cabo una expedición militar que tiene muy pocos antecedentes en la historia de la humanidad y nos tenemos que remontar a tiempos del Imperio Romano, para poder tener algo similar, por ponerles un ejemplo tenemos que hablar de la época de Aníbal Barca, estamos hablando de tiempos antes de Cristo, es casi sin precedentes en la historia moderna una campaña militar de ese tipo llevada a cabo por una persona que estaba embuída de un acervo ideológico muy marcado, no era únicamente un hombre de armas, era un hombre ideas, que las empezó a forjar, ya desde los tiempos en los que estaba luchando con el imperio español; empezó a tener contactos con la Logia Masónica de los Caballeros Racionales, que a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX empezaron a pensar un destino de libertad, de independencia de constitucionalismo para todas las colonias españolas en América; como bien lo hizo en su tiempo Francisco de Miranda, como también lo hizo Bolívar; San Martín tomó contacto con esta logia que no es una casualidad que haya tenido su epicentro en Cádiz, que fue el epicentro del gran constitucionalismo liberal que se dio en el reino español y que en 1812 termina dictando la Constitución Liberal de Cádiz.

Tenemos que tomar todas esas ideas porque no es casualidad que una persona con el arrojo y la mente estratégica y el grado de valor ideológico que tuvo San Martín haya empezado en estos lugares. Lo primero que hizo San Martín cuando desembarcó en el actual territorio argentino fue fundar una logia, junto a Carlos María del Alvear y se llamó Logia Lautaro. San Martín desembarca en nuestro suelo, en el Río de la Plata, con dos mandatos: dictar una Constitución y declarar la independencia y para llevar a cabo esa tarea fue necesario que se deponga el gobierno del Primer Triunvirato y se llamó al Congreso General Constituyente del año XIII”.

Más adelante, Blázquez Di Croce, manifestó que “San Martín tomó el mando del Ejército del Norte y tiene su bautismo de fuego en San Lorenzo; en 1814 el Directorio lo nombra gobernador intendente de Cuyo con epicentro en Mendoza y aquí se empieza a ver una arista en la vida de San Martín donde vemos también al hombre estadista, hizo grandes reformas urbanas en la ciudad de Mendoza que hasta el día de hoy se lo recuerda”. “Asumió el gobierno de Cuyo con un mandato muy claro: crear un ejército que pueda cruzar los Andes y liberar a todo nuestro contienen subiendo por los Andes hacia Chile y hasta Perú; no fue una tarea sencilla, pero tampoco fue una tarea en solitario, porque tenemos que nombrar grandes personas que hicieron grandes sacrificios para poder llevar a cabo esta tarea” citó a Álvarez Condarco, Juan Gregorio de las Heras, Juan Luis Beltrán. Destacó que en Plumerillo se prepararon durante dos años para enfrentar un conflicto y liberarnos. Luego de relatar detalles de la campaña de Chile y Perú y del encuentro con Bolívar en Guayaquil, el secretario del Concejo Deliberante manifestó que San Martín se abstuvo de entrar en luchas fratricidas en este suelo y no accedió al ofrecimiento de ser gobernador de Buenos Aires.

“En el final, Blázquez Di Croce enfatizó: “Nos dejó enseñanzas San Martín y lo digo para la ciudadanía toda y pensando sobre todo en los chicos que están acá presentes: Las grandes gestas se hacen con esfuerzo, trabajo, empeño y se hacen colectivamente; uno no puede emprender grandes gestas solo, tienen que emprender en grupo, acompañado de los suyos, pero sin resignar el esfuerzo, sin resignar el trabajo, arduo y cotidiano que tiene que llevar a cabo. Hoy si ven que alguien les propone una solución mágica, que donde se presenta un problema, una única persona es la solución a ese problema, tengan presente que probablemente estemos ante el canto de una sirena y que nos estén mintiendo, así que siempre tengan presente: el trabajo, la voluntad y la voluntad del trabajo colectivo”. Finalizó diciendo.

Posteriormente habló la directora del EP Nº4 de El Perdido, Aldana Vissani quien acompañada de imágenes que se iban proyectando durante su alocución, manifestó entre otros conceptos que “San Martín no fue solo un militar brillante, sino un líder visionario que comprendió la importancia de la libertad para los pueblos de América del Sur. Su cruce los Andres, más grande hazaña para su época, las batallas de Chacabuco y Maipú y su decisiva participación en la liberación de Chile y Perú lo consagran como uno de los padres de la independencia americana” “Su legado va más allá de las victorias militares. San Martín encarnó valores como el coraje, la perseverancia, el patriotismo y la humildad. En cada acto conmemorativo, recordamos el sacrificio de San Martín y sus hombres, quienes lucharon por un ideal: la libertad de sus pueblos. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre el valor de la Patria, la importancia de la unión y la necesidad de construir un futuro mejor”.

“En un mundo convulsionado, el legado de San Martín nos recuerda la importancia de la Democracia, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Su figura nos inspira a seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria”. Vissani agregó luego: “No debemos buscar ejemplos ni imitaciones en ninguna parte, cuando tenemos en nuestra historia escrita la página más pura que la humanidad ha producido hasta nuestros tiempos, con un hombre cuya gloria nunca lo envaneció a pesar que dejaba tras de sí varias naciones que le debían su libertad”.

“El General José de San Martín, considerado el Padre de la Patria, en todo su accionar político y militar esgrimió un republicanismo y un respeto por el orden normativo. Dejó de lado ambiciones personales, en pos de la libertad de la Patria Grande. Hoy conmemoramos su muerte preguntándole al pasado cuán es la mejor forma de afrontar el presente y proyectar el futuro de la Nación Argentina”, concluyó Aldana Vissani.

En el final del Acto se retiraron las Banderas de Ceremonia mientras sonaba la Marcha de San Lorenzo que fue cantada por los presentes.

