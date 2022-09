Juan Cuattromo: “El Banco Provincia llegó al Bicentenario en una sólida posición”

El presidente del Banco Provincia, Lic. Juan Cuattromo, destacó por LU 24 que “llegamos al Bicentenario en una posición de solidez financiera, patrimonial y de funcionamiento inédita en la historia reciente”. En ese sentido, indicó que “desde la salida de la convertibilidad, por lo menos, no hay registros del exceso de capital, la baja morosidad y los altos niveles de liquidez, demostrando que una banca pública y eficiente al servicio del desarrollo de la producción es posible”.

“El Banco siempre fue fuerte, pero ha pasado situaciones de debilidad. Desde la salida de la convertibilidad eso está resuelto porque tiene un plan de encuadramiento supervisado activamente por el Banco Central. En la Provincia, en estos tres años, la producción industrial, agropecuaria y el comercio crecieron fuertemente y nosotros hemos jugado un rol muy importante acompañando con créditos de casi 900 mil millones de pesos”, destacó. En esa línea, hizo hincapié en que “tres de cada cuatro pesos que dimos en créditos fueron para Pymes, la gran mayoría con algún tipo de subsidio en la tasa”.

El Banco Provincia tiene más de 8 millones de clientes. “En tres años nuestra base se expandió casi el 65 por ciento en todos los rubros”, valoró.

Respecto a Cuenta DNI, aseguró que “superó todas las expectativas”. Recordó que “ya existía pero no era una billetera digital, entonces tomamos esa plataforma y la reconfiguramos. A eso lo anunciamos en abril de 2020 con Axel (Kicillof), Alberto (Fernández) y Wado (de Pedro) en la Casa de Gobierno de la Provincia y una de las cosas que le contábamos a la gente era que no solo servía para pagar el IFE sino que es un producto que está a la vanguardia de lo que ofrece el sistema financiero: si al inicio pagamos 1.400.000 IFE y hoy tenemos 5.500.000 de usuarios, más del 30 por ciento de la población de la Provincia la utiliza, está a las claras que realmente estábamos ofreciendo un producto que satisfacía todas las necesidades de nuestra gente”.

Por otra parte, explicó que “tenemos una oferta integral de servicios para los municipios con leasing, líneas de créditos y diferentes convenios que firmamos para complementarnos. También este año lanzamos Banca Internet Provincia institucional ya que las necesidades que tienen son muy particulares porque no son una empresa ni una unidad de negocios”.

Finalmente, Cuattromo anunció que “dentro de poco” visitará Tres Arroyos.

