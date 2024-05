Juan Dalinger es el nuevo Pastor de la Iglesia Luterana local

La Iglesia Luterana de Tres Arroyos tiene nuevo Pastor, Juan Dalinger, quien visitó LU 24 acompañado por Aldo Bidán, quien se desempeñó durante más de 40 años en la comunidad.

“Hoy se cumple un año desde que estoy en Tres Arroyos, antes estuve en Necochea, y ahora estamos con Aldo conociendo a nuestra comunidad, poniéndome en autos de toda la situación”, dijo inicialmente y luego agregó, respecto a su presencia en la Iglesia: “terminé mis estudios en el año 96, y hace 24 años que estoy ordenado y he estado trabajando en distintos lugares trabajando, nací en un pueblito de Entre Ríos y me fui a Buenos Aires a estudiar, luego me casé, tuve mis hijos, hice un año en Paraguay, luego cinco años en diversos lugares en Entre Ríos, dieciocho años en Quilmes, tuve la oportunidad de recibir una beca para ir a Alemania”.

“Estoy con muchas ganas, con muchas expectativas al igual que la comunidad que esperaba contar con un pastor y dejarlo descansar un poco a Aldo, quiero invitarlos a participar de nuestras actividades, son encuentros abiertos; cada persona que se sienta motivada puede hacerlo, tenemos las misas en la capilla, primero y tercer sábado a las 10:30 y también haremos una en el Hogar El Atardecer, y luego iremos incorporando actividades en “la Casita, ya para los adultos estamos con un taller de tejido y cada quince días hay un grupo de gente que se junta a jugar alas cartas, y ahora empezamos con las clases de confirmación los miércoles y la próxima semana con la Escuelita Bíblica para los niños. Tenemos ganas de empezar con un ciclo de cine debate, y más adelante la idea es seguir armando el coro”, finalizó Dalinger.

Por su parte, Aldo Bidán agradeció a LU 24 “por todos estos años, y decirles que, así como la puerta de la radio está abierta, decirles que pueden acercarse para ver qué hacemos”.

