Juan Elgart: “La humedad nos facilita el trabajo para reparar los Caminos” (audio)

2 marzo, 2026 0

Los caminos Rurales, fueron beneficiados por la lluvia de estos últimos días para saber más desde LU 24 nos comunicamos con Juan Elgart Director del Ente Vial Rural dijo “estuvimos trabajando durante el fin de semana, respondiendo a los reclamos en cada Localidad”.

“El agua es parte fundamental para reparar los caminos, ya que la humedad facilita los trabajos con las maquinas, por otro lado, aseguró que “estamos planeando comprar una Motoniveladora, tenemos los recursos, pero buscamos la mejor opción”.

A modo de balance mencionó “los caminos están igual, recorrí algunas zonas linderas ajenas al Partido, y pude constatar que seguimos en el podio de los mejores caminos rurales, pero queremos mejorarlos aún más”.

“Todavía seguimos con el canal de mensajería 2983 – 600465 disponible las 24 horas, con el fin de estar siempre en contacto con los Productores”, concluyó.

