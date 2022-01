Juan Etchegaray, creador del video de Orense: “me paran por la calle para felicitarme”

3 enero, 2022 Leido: 557

Juan Etchegaray es el creador del video viralizado sobre Balneario Orense, y en diálogo con LU 24, aseguró que la idea fue crear la pieza comunicacional que una repartición de turismo querría para promocionar un lugar, pero nunca se animaría a concretar al menos usando ese tono que él eligió. “Yo hago videos desde hace 17 años, así que tengo los condimentos para que se logre la viralidad. Cuando iba a cualquier lugar a filmar me preguntaban para qué, y yo les decía ‘mañana te va a llegar’. Y así fue, gustó mucho y me paran por la calle para saludarme”, contó.

“Tenía dudas sobre usar un tono tan informal, con malas palabras incluidas, pero lo cierto es que Internet cambió todo y ya el tono formal se limita casi únicamente a lo laboral. Hoy la gente se expresa así”, consideró.

Etchegaray es oriundo de San Cayetano y vive en Buenos Aires desde hace años, donde trabaja como creativo y creador de contenidos. “Tengo una escuela de comunicación digital donde enseño a crear piezas para redes sociales, y acostumbro a crear virales, el año pasado uno con mi sobrina explicándole sobre la inflación tuvo 3 millones de visitas. Y me encanta estar en Orense cuando no hay nadie, de hecho vine en noviembre y todavía me voy a quedar unos días más porque me conecta con paisajes mágicos y es increíble la tranquilidad que tiene”, concluyó.

