Juan Etchegoyen cambió su forma de hacer los shows por la situación sanitaria

10 mayo, 2021

El cantante Juan Etchegoyen, protagonista del show cuestionado en Copetonas, aseguró que ha tenido que cambiar el formato de sus shows, dejando de interactuar como lo ha hecho siempre con la gente. “Soy de las rondas de la peatonal de Necochea, de acercarle el micrófono a la gente, algo a lo que me fui acostumbrando por tantos años de cantar en la calle pero que hoy no se puede hacer. En Copetonas me posicioné cerca de la puerta y me moví horizontalmente por la zona de la barra, pero no me acerqué a la gente”, aseguró.

De hecho, tras 20 años de shows en la peatonal necochense, a pesar de haber estado autorizado para hacerlos este verano, apenas se animó a hacer dos presentaciones y luego pidió una licencia. “Me arrepentí porque entendía que era riesgoso que nos acerquemos con la gente; incluso nos habían cambiado de calle, se pusieron mucho las pilas con nosotros desde Cultura, pero me parecía que no era conveniente”, sostuvo.

Mientras tanto, apuesta a lo virtual y a las redes como una buena forma de encontrarse con el público. “Hay formas de resolverlo para que suene bien; muchos hemos optado por esta alternativa, y si bien hay que acostumbrarse porque no es lo mismo estar con la gente enfrente que hacer un show frente a una cámara, y además hay que trabajar bien la cuestión técnica, a mí me dio buen resultado y seguramente lo voy a seguir haciendo. Lo que sí es cierto es que es más difícil que te llamen para hacer un show virtual, pero sin duda es algo que va a quedar”, concluyó.

