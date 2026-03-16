Juan Eulogio Barra celebró la 15° Fiesta Provincial del Asado Pampeano

16 marzo, 2026 0

La localidad chavense de Juan Eulogio Barra vivió un fin de semana de festejos con la realización de la 15° edición de la Fiesta Provincial del Asado Pampeano, un evento que reunió a vecinos, instituciones y visitantes de toda la región.

En el marco de la celebración también se llevó a cabo el acto oficial por el 117° aniversario de la localidad, que se conmemoró el pasado 2 de marzo.

El acto ceremonial contó con la presencia de la intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, acompañada por la senadora provincial Nerina Neumann. También participaron el delegado de Juan Eulogio Barra, Ignacio Etchegaray, funcionarios del gobierno municipal y concejales.

Luego se desarrolló el tradicional desfile cívico, del que formaron parte distintas instituciones de la localidad, así como también delegaciones de De la Garma y Adolfo Gonzales Chaves, acompañadas por vecinos que se acercaron a compartir la jornada.

Las actividades festivas continuaron durante la tarde del sábado, con la apertura del escenario mayor, donde se presentaron artistas locales y regionales.

Además, el predio contó con la presencia de artesanos y emprendedores de la zona que ofrecieron sus producciones al público.

En esta edición, la fiesta también contó con el parador Recreo de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia, además del acompañamiento del Banco Provincia y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El domingo las actividades comenzaron temprano con el concurso de asadores, uno de los momentos más esperados de la fiesta. Luego se realizó la apertura oficial de la Fiesta Provincial del Asado Pampeano y se desarrollaron distintas presentaciones de danzas folklóricas.

Tras la evaluación del jurado, el primer premio del concurso de asadores fue para Martín y Jorge Rodríguez, quienes se consagraron ganadores de esta edición.

La jornada continuó con espectáculos musicales de distintos géneros, entre ellos folclore y cumbia, y el gran cierre estuvo a cargo del cantante Nico Mattioli, que llevó todo el ritmo de la música tropical para coronar una nueva edición de esta tradicional fiesta que celebra la identidad y la cultura pampeana.



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