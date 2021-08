Juan Francisco Risso planteó dudas sobre un concurso para designar al juez de Faltas: “la ley es muy clara, lo veo improbable”

2 agosto, 2021 Leido: 138

Juan Francisco Risso, abogado, es el autor de una nota publicada ayer por el diario local, titulada “Procedimientos”, en la que reflexiona sobre algunas cuestiones vinculadas a la designación de Pablo Abraham como juez de Faltas, rechazada por la oposición, y la propuesta del bloque de Todos para que se llame a concurso para ese cargo. Entrevistado por la radio, Risso volvió sobre esos conceptos al recordar que “el propio Código de Faltas dice en su artículo 21, muy claramente, cómo se elige el juez de Faltas, y quienes lo cuestionan no sólo ejercen la facultad de decir sí o no, que esa la tienen, sino que a la vez pretenden modificar el sistema de elección”.

“Coincido además en que una ordenanza no puede modificar un procedimiento establecido en una ley, pero el derecho, como sabemos, no es una ciencia exacta, y tenemos que estar preparados para cualquier cosa incluso de un fallo judicial, porque muchas veces una resolución de Cámara, integrada por tres jueces, se da en disidencia porque no se ponen de acuerdo entre ellos. Pero en esto creo estar bien plantado porque es muy clara la ley”, advirtió.

Risso se preguntó, al mismo tiempo, quiénes serían los eventuales jurados en el caso “improbable” de que se lleve a cabo tal concurso. “Pienso que el que le tome examen a un juez de Faltas tiene que saber de justicia de Faltas. Y un fiscal de Bahía Blanca al que aprecio por su preparación me mandó un mensaje indicándome que por tratarse de un tema específico, ese hipotético jurado debería conformarse por otros jueces de Faltas o jueces del fuero Correccional, que opera como alzada de la de Faltas. Estos jueces son de los pocos que podrían decir algo sobre la preparación del candidato. Y además no hay ningún antecedente, nunca se hizo un concurso como este porque la ley dice otra cosa”, consideró.

De todas maneras, el abogado dijo tener muy buenas referencias en el ámbito jurídico del doctor Martín Garate, concejal del Frente de Todos que impulsa el proyecto del concurso. “Me gustaría ver cómo lo plantea y luego formar una opinión sobre la idea; si bien no he estado tan pegado a este tema, lo que entiendo es que no es probable por lo que dice la ley, que es muy clara”, concluyó.

