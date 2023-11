Juan Gutiérrez: “estoy conforme con lo que he podido hacer”

27 noviembre, 2023

Juan Gutiérrez es otro de los concejales salientes y este lunes, en diálogo con LU 24, el integrante del bloque de Frente de Todos realizó un balance sobre su paso por el Concejo Deliberante en estos últimos cuatro años.

En este sentido, Gutiérrez detalló: “uno lo puede dividir en lo que significa para uno y para la población o la comunidad. En lo personal, que ha sido muy diferente a lo que he hecho antes y estoy conforme. Además, también yo creo que todo ha sido bastante positivo para el Concejo Deliberante”

Y agregó: “el Concejo tiene temas tan diversos que se van produciendo continuamente. A veces uno no puedo hondar en lo que uno quisiera, porque aparecen muchos temas más y la función política deliberativa tiene mucho de eso, de estar en lo que está pasando. La situación te lleva por otros lugares y hay que interiorizarse y reunirse, pero no sé si me quedó un tema pendiente específico. Uno trata de llegar a conocer lo más que se pueda para estar informado para cuando haya que tomar decisiones.”

Volver