Juan Gutiérrez: “no hay fórmulas mágicas, una sociedad se construye limando asperezas”

10 diciembre, 2023

El Dr. Juan Gutiérrez, quien deja la bancada del Frente de Todos, al momento de hablar despidiéndose de su cargo, en un discurso de fuerte tono político, agradeció la posibilidad de ingresar al cuerpo como candidato por Alternativa Justicialista, y sostuvo, en referencia al triunfo logrado el pasado 22 de octubre en Tres Arroyos que “el esfuerzo sostenido del peronismo ha hecho que podamos alcanzar la intendencia, y aunque mi mandato llegue a su fin, estoy convencido que Argentina pueda desarrollar el modelo generado por los hombres y mujeres del pasado, reconociendo la libertad que desde el inicio de la Democracia encarnara el Dr. Raúl Alfonsín, cuando hablaba de la hermandad de nuestros pueblos”.

“No hay fórmulas mágicas: una sociedad se construye limando las asperezas; hemos aprendido que la sangre derramada en Argentina agrega nuevas heridas, sin solucionar sino agravar las cosas; agradezco a mis compañeros, con quienes hemos trabajado por el bienestar de la comunidad; a quienes están, y a quienes ya no, han sido piedras fundamentales en esta experiencia y agradezco cada lección aprendida. Me he sentido un peronista ejerciendo la función pública y autocrítico como soy, no me arrepiento de nada.

Dedicó “un párrafo especial al compañero intendente electo Pablo Garate que más que nadie merece el lugar en que lo ha colocado la sociedad, por talento político, recorrido y capacidad de gestión. Espero que Dios te acompañe y guie en una época difícil para nuestro país: confió que el espíritu de participación y compromiso continuará, por el crecimiento y prosperidad del distrito de Tres Arroyos”.

Volver