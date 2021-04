Juan Gutiérrez: “para darle un mensaje de cuidado a la sociedad hay que dejar la política en segundo plano”

El concejal Juan Gutiérrez (Todos), médico neurólogo e integrante del Comité de Crisis convocado por el municipio en torno a la pandemia de coronavirus, aseguró hoy que es fundamental “dar un mensaje único a la población para que el sector que aún no ha tomado conciencia de la gravedad de la situación, adopte las medidas necesarias. Mi preocupación fundamental pasa por el hecho de que se ocupen lo disponible sobre todo en alta complejidad, y el agotamiento del recurso humano, que es lo que condiciona. Porque uno puede tener la cama, el instrumental, pero el personal agotado después de un año no tiene reemplazo, porque se necesita gente experimentada y con conocimiento sobre todo para manejar salas completas o con alta ocupación en Terapia Intensiva, por ejemplo”.

Gutiérrez se diferenció de otros dirigentes políticos, a su vez, al considerar que “para que ese mensaje único y franco al que me refería realmente llegue a ese segmento de la sociedad que se nos ha estado escapando, hay que establecer un acuerdo. Nosotros estamos en el Comité de Crisis para asesorar desde distintos espacios a las autoridades sanitarias, hay gente de la medicina privada, otros que son expertos en situaciones como la que estamos viviendo, y de las conclusiones que se sacan allí surge lo que se comunica a la población. Y mi postura es de respaldo del 100% de las medidas que se toman desde la Secretaría de Salud, y si tengo alguna discrepancia la manifiesto dentro del Comité de Crisis. Y creo que todos los que estamos ahí pensamos lo mismo. Ante la gravedad de lo que pasa actualmente y la posibilidad de que se agrave aún más, el mensaje es uno solo: hay que tomar conciencia y cuidarse. En este momento, las cuestiones políticas están en un segundo o tercer plano”, sostuvo.

“Es determinante que como sociedad hagamos autocrítica y entendamos que entre quienes no se han sentido amenazados por el coronavirus existen conductas irresponsables; a veces cuesta decirlo desde la política pero es la realidad: hay que cuidarse y cuidar al otro. Hay una cuestión cultural en juego que no es solo argentina, porque ha pasado en otros lugares, pero es fundamental”, concluyó.

