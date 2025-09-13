Juan Huici: Guitarra en mano anticipó su presentación en la Expo (audio y videos)
Juan Huici se presentará mañana con su música en la Expo Rural, anticipó que será un espectáculo para disfrutar en familia, con música variada y artistas invitados, “hay mucho movimiento desde temprano y estamos muy contentos de participar, también haré una presentación con la Orquesta de lujo del Conservatorio. Será para pasar un lindo rato a partir de las 17 horas”.
Y como siempre sucede con los artistas locales, se sumaron a la previa Pancho Santarén y Julio Scarabotti, haciendo del encuentro, un grato momento en nuestro móvil.