Amorena: “cuando vi el corvinón no lo podía creer”

26 noviembre, 2023

Finalizado el concurso de pesca en Reta y luego de una larga espera y haber sufrido un rato, Juan Ignacio Amorena, oriundo de la localidad de Energía, se adjudica el premio de una camioneta cero kilómetros. En diálogo con LU 24, contó sus sensaciones luego de la victoria conseguida este domingo.

En tal sentido, Amorena comentó: “estoy muy contento y muy feliz. Quiero agradecer a mi familia por tantos años de apoyo. La saqué en el segundo tiro, alrededor de las 10:10 de la mañana, por lo que sufrí un montón.”

Y agregó: “cuando me picó pensé que era un chucho porque me sacó mucho, después cuando la iba trayendo se enojó un poco afuera, pero la pude sacar bien. Fue increíble, no lo podía creer, era un corvinón. También le quiero agradecer a César Pérez, que es mi compañero de pesca.”

