Juan José Erramuspe “la radio tuvo un papel protagónico en la visita de Maradona”

27 noviembre, 2020

El periodista de LU 24, Juan José Erramuspe, dialogó con LU 24 recordando el momento en el que Diego Armando Maradona llegó a Tres Arroyos e hizo hinca pié en lo que fue la entrevista que le realizó en la cancha del Decano.

En este sentido expresó que “yo lo había visto jugar a Diego en un par de oportunidades, cuando viene a Tres Arroyos y tengo la oportunidad, entré a la par de Diego y cuando llegó a la mitad de la cancha que el levantó los brazos le acerqué el Handy y me dio las primeras palabras”.

“Había algún organizador que te decía que no te acerques que él no daba notas. La sagacidad del periodista hizo caso omiso, fui al lado de Diego y hablé con él”, expresó orgulloso.

“Cuando termina el partido entro al vestuario de Maradona, me senté en un banquito de madera, le digo te tengo que hacer 3 o 4 notas para medios de Buenos Aires y él me dijo que no había ningún problema”, indicó Erramuspe, mientras que contó que luego fue el turno de realizarle otra entrevista pero para nuestro medio, algo que a lo que el “10” también se prestó con gusto.

“Tuvo una generosidad espectacular. En la conferencia de prensa en el Rancho de Chichí, llegué medio temprano porque soy puntual, él me pidió agua y entré a lo que era la cocina y me dieron una jarra de vidrio con agua”, relató, “y Diego me dice, ‘¿falta mucho para esto?’ Porque tengo unas ganas de comer un asado”.

“Fue una experiencia fenomenal. Diego era Diego, era Maradona”, recordó.

“Tuve alguna oportunidad unos años después de compartir una cena cuando vino a Tres Arroyos, él iba de pasada con su suegro y fue a cenar con la familia Membride, fue una muy buena experiencia”, sostuvo.

“Nuestra radio estuvo presente antes, cuando fue el partido, en la conferencia de prensa, tuvo un papel protagónico como siempre. No los escuché mucho a algunos que han hablado pero doy fé de que fue así”, finalizó.

