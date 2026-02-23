Juan José Etcheto destacó la rifa de Olimpo: “nos da un sustento importante”

En una conferencia de prensa donde se anunció la 5ta edición de la rifa del Club Sportivo Olimpo, el presidente Juan José Etcheto valoró que, para esta edición en el 80 aniversario, habrá más sorteos e importantes premios.

En principio, destacó que la “rifa nos da un sustento importante. Por eso la volvemos a hacer”.

Recordó el inició del año festivo del club, con la presencia de Abel Pintos y prosiguió con las diferentes novedades de la rifa en el especial año del aniversario: “En junio, vamos a hacer tres premios en lugar de uno y llevamos el sorteo de anticipadas a septiembre para que más gente pueda participar”.

Luego agradeció a las firmas, tanto por el terreno como por el auto y un especial reconocimiento a quienes colaboran con el club.

Sobre el cierre de la conferencia, anticiparon que por el aniversario del 22 de mayo, programarán un cena baile que se realizará el 29, con la presencia de César Bongiovanni.

