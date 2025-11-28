Juan José Etcheto y la expectativa que se vive por la llegada de Abel Pintos

El presidente del Club Olimpo, Juan José Etcheto, dialogó con LU24 sobre la gran expectativa que genera la presentación de Abel Pintos, que llegará a Tres Arroyos en enero como parte de los festejos por el 80º aniversario de la institución.

Etcheto señaló que la venta de entradas comenzó “con un gran ritmo en los primeros 15 días”, algo habitual en eventos de este tipo. Tras una etapa más calma, el club espera un nuevo impulso con el cobro de sueldos, el aguinaldo y las compras navideñas. “Apostamos al regalito del arbolito: es un espectáculo de primer nivel para quedar muy bien”, sostuvo.

Además, remarcó el beneficio del Banco Provincia, que ofrece cuatro cuotas sin interés con Visa o MasterCard de la entidad. “La gente compra ahora y paga recién de enero a abril. En diciembre, que es un mes caro, esto alivia muchísimo el bolsillo”, explicó. También hay planes de tres y seis cuotas con bajo interés.

En cuanto a la organización, Etcheto destacó el intenso trabajo de la Comisión Directiva para un evento que calificó como “histórico” para el club y la ciudad. Contó que desde comienzos de año se evaluaban alternativas para celebrar el aniversario, hasta que finalmente se concretó la llegada de Abel Pintos, artista internacional que llega con su gira por los 30 años de carrera, un show de casi dos horas y un despliegue técnico “impactante”.

“Va a haber casi 100 metros cuadrados de pantallas. Es un show de altísimo nivel, con tres teloneros, y estamos trabajando en habilitaciones, seguridad, bomberos y todo lo necesario. Venimos avanzando muy bien”, aseguró.

Las entradas se venden a través de Planeta Entrada, tanto online como de manera presencial en la Secretaría del Club, de lunes a viernes de 10 a 12:30 y de 16 a 20.

Etcheto agradeció el acompañamiento de la audiencia y afirmó: “Muchas localidades están a pocos kilómetros, es una oportunidad única para disfrutar un espectáculo de primera”.

