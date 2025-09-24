Juan Lezcano y Uzcudun S.A. presenta las ventajas del Plan de Ahorro Toyota

Juan Lezcano, representante de Uzcudun S.A., visitó los estudios de LU 24 para contar las novedades sobre la financiación directa de fábrica que ofrece Toyota en toda la línea de vehículos, desde el Yaris hasta la Hiace.

El Plan de Ahorro Toyota permite financiar sin bancos ni financieras en el medio, lo que significa cuotas en pesos sin interés. La única actualización que sufren las cuotas es el ajuste al valor del vehículo, que ronda entre un 1% y un 3% mensual, muy por debajo de lo que representa un crédito prendario.

Actualmente, Toyota ofrece promociones y bonificaciones exclusivas hasta fin de mes, lo que representa una oportunidad para quienes estén pensando en cambiar su auto, renovar la flota o sumar una nueva unidad.

Opciones destacadas

Toyota Yaris: una de las unidades más demandadas, con cuotas de aproximadamente 280.000 pesos y retiro con el 30% de financiación (unos 8,5 millones de pesos).

Toyota Hilux: el plan más vendido, en su modalidad 70-30, con una cuota estimada en 500.000 pesos.

Toyota Hiace: furgón de trabajo con cuotas por debajo del millón de pesos mensuales, ideal para empresas, ya que “se paga solo” gracias al uso laboral.

Además, existe la posibilidad de acceder a planes adjudicados, que permiten retirar la unidad de manera inmediata abonando las cuotas acumuladas hasta ese momento, y también se reciben vehículos usados en parte de pago, siempre que estén en buenas condiciones.

Recomendaciones

Lezcano explicó que la elección del modelo depende de las necesidades de cada persona:

Yaris: práctico y económico para uso diario.

Corolla o Corolla Cross: recomendados para familias, con gran espacio y confort.

Hilux: la pick-up número uno del mercado por confiabilidad y seguridad.

Contacto

Los interesados pueden acercarse a Avenida Moreno 851 o comunicarse al (2983)-649987 (WhatsApp o llamada).

“Hasta fin de mes tenemos bonificaciones exclusivas, es un gran momento para sumarse al Plan de Ahorro Toyota”, concluyó el representante de Uzcudun S.A.

