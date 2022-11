Juan Lima, oriundo de El Perdido y reconocido con el Konex de Platino en ilustración

17 noviembre, 2022

Juan Lima, oriundo del pueblo dorreguense de El Perdido, es el ganador del Premio Konex de Platino 2022 en Ilustración. Lima escribe poesía, ilustra, diseña, hace libros-objeto y poesía visual. Ha publicado decenas de libros como ilustrador y como autor integral. Estudió en la Universidad de La Plata, fue docente de Morfología en Diseño gráfico, UBA; cofundador de las revistas Fierro y Raff Ilustración y diseño, y director de arte de la revista Humi. Entrevistado por LU 24, compartió un recorrido por su formación y su obra, vinculada esencialmente a la gráfica pero que hoy está dedicada sobre todo a la literatura infantil.

“Terminé la secundaria y me fui a estudiar Letras a La Plata. Luego me mudé a Buenos Aires. Y mi camino comenzó como redactor del diario La Prensa; al lado estaban los talleres donde se trabajaba en plomo… De ahí vengo, del pleistoceno de la gráfica. Más tarde cofundé revistas como la Fierro, la Humi, la Raff. Cuando en los años 80 irrumpieron las máquinas, por suerte quedé de este lado. Compartí un estudio de diseño con mi hija durante 20 años, y preguntándole todo fui aprendiendo. Y creo que las máquinas son una herramienta más, mi producción siempre es con lápiz en mano, y no tengo la necesidad de ser prolijo como antes: lo paso a la máquina y ahí lo mejoro”, contó.

Lima fue distinguido además con el 2° Premio Nacional de Literatura, categoría Literatura Infantil, y hoy su actividad pasa especialmente por la escritura. “Me levanto temprano, soy de campo, y escribo. Paralelamente siempre se abren instancias gráficas, pero leo e intento escribir. Y he construido una voz poética que me representa, de manera que voy por ahí tratando de no repetirme”, aseguró.

Volver