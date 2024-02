Juan “Llamarada” Swaels, el hombre tocado por la varita

14 febrero, 2024

Juan “Llamarada” Swaels, fue el ganador de Toyota Etios 0km en el Sorteo de pago anticipado de las 24 horas de la Corvina Negra de este año y con anterioridad, en 2005 había conseguido hacerse con el mismo certamen e inclusive, en 2008 obtuvo el segundo puesto y fue acreedor de un Fiat Uno.

En diálogo con LU 24, comentó: “Estoy muy agradecido a las 24 Horas por todas las alegrías que me ha dado. En otras cosas, una vez sola había ganado un sorteo en un concurso de Quilmes y pude quedarme con un disco”.

Y agregó: “Entre 2500 cañas que te toque a vos, pasa una sola vez en la vida. La pesca es muy pareja y una sola persona ganó dos veces las 24 horas de la Corvina Negra. Cuando terminó el concurso, yo ya estaba en Tres Arroyos, pero estoy muy contento porque también los que ganaron son mis amigos”.

Finalmente, según explicó Swaels, “Siempre me anoto, debo llevar 37 o 38 ediciones seguidas. Alguna no he podido ir por lo económico o porque era joven, pero lo cierto es que arranqué yendo al certamen a mis 16 años”.

