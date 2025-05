Juan Lynch: El fútbol de Tres Arroyos es al mejor postor

El dirigente de Deportivo Independencia de Adolfo Gonzales Chaves Juan Lynch habló por LU24 y dejó conceptos interesantes de acuerdo con lo ocurrido en el partido en el que el ventarrón jugó con El Nacional en el Antonio Mateo Catale.

“El domingo se vivieron cosas extrañas donde no me quiero meter con la primera amarilla que para nosotros no fue”, expresó, entre otros conceptos.

“Hemos sido siempre un club de poner paños fríos en los errores de los arbitrajes porque siempre lo van a tener, pero hay que achicar el margen”, explicó.

“Aparece Iván Lazarte corriendo que está a uno 20 metros de distancia le saca amarilla y la roja el jugador se va expulsado asombrado, hicimos el recargo porque consideramos que había que hacerlo porque era un fallo erróneo del árbitro”, dijo.

“Lo más llamativo es que el tribunal rectifica los dichos del señor Iván Lazarte que la segunda expulsión es por exceso verbal y los árbitros presentan en el informe en el Comet que expulsa a los jugador Joel Di Marco por juego brusco y el tribunal de penas rectifica el informe del árbitro”, relató.

“Hoy el presidente no puede hacer nada con el Tribunal de Penas y con el Colegio de Árbitros “, dijo.

“Los clubes estamos desamparados de todo, no tenemos ninguna protección, cometemos un error la pagamos y cuando no comentemos errores la pagamos también “expresó.

“ Si no nos ponemos de acuerdo como seguir y apoyar al presidente de turno o intentar marcarle el rumbo esto se está yendo cada vez más al pasto porque entiéndase bien el fútbol de Tres Arroyos es al mejor postor y de esto me hago cargo “explicó.

“Debemos tener tolerancia entre los fallo de los jueces porque se pueden equivocar, pero cuando se pasan de la raya tenemos que salir porque toda la vida nos poder callar por tener miedo a un resultado, o porque si Independencia manda una nota y esta dando su parecer y el día de mañana los árbitros que te toquen te pueden perjudicar nos tenemos que ir no hacemos más fútbol”, dijo.

“Hay que tratar de alinear todo para que el árbitro este contento haga su oficio porque lo siente y si no lo siente como oficio por que le es una entrada económica que lo haga con la mayor seriedad y se maneje con respeto dentro de la cancha porque pasa muchas veces no se manejan con respeto “manifestó.

“Ponen otra cosas en los informes, ponen cosas que no son, estamos atados de pie y manos lamentablemente y así es hace muy difícil seguir y así es difícil confiar y esto va a llevar que en cualquier pase una tragedia en una cancha de fútbol”, dijo.

“ La gente que me acompaña en el club y yo queremos otro tipo de fútbol: queremos salir Campeón, sí; ,queremos ganar todos los domingos, sí ,¿quién no quiere?, pero queremos que el futbol sea de otra forma en Tres Arroyos, porque todos los domingos pasan cosas graves. Eso es porque nos estamos viniendo a pique, en el control , la preparación, el alineamiento por donde tiene que ir la Liga”.

¿Qué es lo que queremos? eso es una cuestión interna nuestra que tenemos que solucionar, todos que somos participes de la liga, los dirigente, los árbitros ,los clubes, el tribunal de penas tenemos que cambiar algo, pero esto va para mal”, finalizó.

