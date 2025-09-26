Juan Manso propone la creación de bancos municipales y cuestiona el manejo de las retenciones

26 septiembre, 2025 0

En el marco del Día del Empleado de Comercio, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Adolfo Gonzales Chaves, Juan Manso, dialogó con LU 24 sobre la situación económica actual y presentó una iniciativa que considera clave para la autonomía de los municipios: la creación de bancos municipales.

Manso explicó que la idea consiste en que los municipios puedan administrar directamente la recaudación de impuestos, tanto locales como provinciales y nacionales, y luego distribuir los fondos correspondientes a Nación y Provincia. De esta manera, el dinero quedaría inicialmente en cada distrito, generando mayor transparencia sobre el destino de los recursos y abriendo la posibilidad de destinar parte de esos fondos a créditos para pymes, emprendedores y programas sociales.

“Es un cambio de paradigma. Hoy los municipios dependen de los giros de Provincia y Nación, y muchas veces los recursos que llegan son pocos. Un banco municipal permitiría autonomía real, más cerca de la gente y con mayor control sobre el uso del dinero”, señaló.

En paralelo, el dirigente empresario también se refirió a la reciente medida de retenciones cero y al cupo que se agotó en pocas horas, favoreciendo principalmente a las grandes agroexportadoras.

“En 48 horas se cumplió el cupo. El productor chico quedó afuera. Esto demuestra la concentración del poder en pocas manos. Yo aplicaría la Ley 26.351 para que quede claro si la mercadería se tiene o no, porque si no es fácil: compro lo que no tengo y salgo a especular a menor precio. Así el productor de verdad siempre pierde”, advirtió.

Manso remarcó que este tipo de situaciones desalientan al campo y reclamó un ordenamiento serio y transparente en la política agropecuaria.

Finalmente, sostuvo que la ciudadanía ya no se conforma con respuestas parciales o beneficios menores: “Antes alcanzaba con que te cambien la luz de la puerta de tu casa. Hoy la gente sabe que esos son derechos adquiridos. Exige soluciones de fondo”.

