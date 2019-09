Juan Manuel Locatelli: “Maxi tiene las condiciones de esos jugadores que nacen de vez en cuando”

El reconocido basquetbolista tresarroyense, Juan Manuel Locatelli, se refirió esta mañana a través de LU24, al gran momento que atraviesa Máximo Fjellerup, el joven oriundo de nuestra ciudad, hoy miembro de la Selección Argentina de Básquet que disputará la semifinal este viernes, en el Mundial de China 2019.



“Es un alegría enorme y no me sorprende tanto, porque tiene las condiciones de esos jugadores que nacen de vez en cuando y gracias a dios es de Tres Arroyos. Es un orgullo verlo jugar, me encanta y es difícil de explicar. Soy el padrino de confirmación de él y siempre he prestado atención a sus cosas, sin meterme demasiado en las decisiones que han tomado el y su familia que han sido acertadas”, dijo Locatelli.

Se refirió además al increíble y sorprendente triunfo ante la selección de Serbia: “Tuve la suerte de jugar, me llegó a otra edad y son carreras distintas y Maxi veo que seguirá cada vez más arriba; sorpresa sería si no juega mañana en un club grande de Europa o en la NBA. El triunfo con Serbia, es también creer que estos jugadores ya no son una sorpresa. Tenemos 4 jugadores de Real Madrid y es un disparate y quedó demostrado que a Serbia se le puede ganar. Tienen un poco más de talento y físico que Argentina, pero lo suplimos con una entrega, compromiso y corazón con la camiseta, que pocas veces se ve en cualquier deporte y selección”.

Para el basquetbolista local, “la realidad es que Argentina jugará una semifinal del mundo. Es sorpresa que hayamos llegado a este nivel, pero este proceso lleva años. Tiene mucho que ver la capacidad del cuerpo técnico argentino. Le diría a los tresarroyenses que disfruten el mundial y de este fenómeno que es Maxi”, remarcó.