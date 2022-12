Juan Manuel Locatelli quedó inmortalizado en el Paseo del Deporte

13 diciembre, 2022

El exbasquetbolista Juan Manuel Locatelli, campeón Sudamericano con la selección Argentina en 2008, entre otros destacados logros como profesional, fue incluido este martes en el Paseo del Deporte de Tres Arroyos. Se suma a Pedro Leopoldo Carrera (casín) y Roberto Carrín (hockey sobre patines).

El sitio consiste en un homenaje en forma permanente, a modo de museo, dentro de la galería de la Sala de Conferencias del Polideportivo.

Locatelli, actual entrenador de Huracán, estuvo acompañado por familiares, jugadores del Globo, referentes del básquet local de todos los tiempos y deportistas de diversas disciplinas. Del acto también participaron funcionarios municipales y concejales de los tres bloques.

El director de Deportes, Guillermo Orsili, expresó que “es una alegría ver a grandes leyendas del deporte. En este Paseo se reconoce a aquellas personalidades que han hecho cosas importantes para el deporte de la ciudad”.

Sobre el homenajeado, resaltó que “nos ha representado en distintos niveles y de la mejor manera, no solo deportivamente sino también desde lo humano porque no conozco a una persona que me hable mal”.

“Me tocó conocerlo ya retirado, y, desde el primer momento, me asombró su humildad. Cada vez que desde nuestra área recurrimos a él para un consejo, una clínica o charla, estuvo. Cuando este Polideportivo se estaba construyendo, fue consultado sobre algunos aspectos técnicos y brindó su aporte”, valoró al tiempo que destacó que fuera acompañado por sus dirigidos.

La designación de Locatelli estuvo a cargo de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del HCD y la Dirección de Deportes, y fue ratificada por decreto del intendente Carlos Sánchez.

Locatelli manifestó que “no es fácil hablar después de este momento: estoy emocionado, es muy lindo un reconocimiento de tal magnitud. Me da vergüenza, pero supera lo que hubiera imaginado”.

“Agradezco a la Municipalidad, al Honorable Concejo Deliberante, a la Dirección de Deportes, a mis amigos, a mi familia, a todos, estoy muy orgulloso del lugar de donde salí, mi querido Huracán, y de representar a mi club, a mi ciudad y al básquet de Tres Arroyos. Estoy muy feliz, es un reconocimiento hermoso”, afirmó entre lágrimas.

Trayectoria

Formado en la cantera de Huracán de Tres Arroyos, fueron su padre Miguel Locatelli y su tío Marcelo Dalimier quienes le enseñaron a jugar al baloncesto. En 1994 fue reclutado por Peñarol de Mar del Plata, club en el que hizo su debut en la Liga Nacional de Básquet. Tras una temporada fichó con Quilmes de Mar del Plata, buscando más oportunidades para mostrar su juego. De todos modos pasó dos años con poca presencia en la LNB y mucha en los torneos de la Asociación Marplatense de Básquetbol.

Deseoso de tener más protagonismo, Locatelli estuvo muy cerca de fichar con Deportivo San Andrés, pero terminó aceptando una propuesta para unirse a Siderca de Campana, un club que militaba en el Torneo Nacional de Ascenso. Allí fue uno de los protagonistas de la campaña que condujo al equipo hasta las finales del certamen. Regresó a Peñarol de Mar del Plata con un contrato de tres años,que terminó extendiéndolo a cinco.

En 2003 pasó a Obras Basket, pero, al cabo de un año, retornó a Peñarol de Mar del Plata como parte de una reestructuración del equipo que pretendía ganar mayor protagonismo en la LNB. Locatelli sería parte del plantel que conquistaría el Torneo Súper 8 2006 y la Liga de las Américas 2007-08.

Aunque era un referente en Mar del Plata, en 2008 aceptó una propuesta de Atenas de Córdoba. Allí se consagraría campeón de la temporada 2008-09 de la LNB, promediando 10 puntos y 2.9 rebotes por partido en 55 encuentros.

El escolta se unió a Sionista de Paraná en 2010 y el 23 de febrero de 2013 anunció que se retiraría definitivamente por no haber logrado una plena recuperación de una lesión crónica en su tobillo izquierdo.

Tras abandonar el baloncesto competitivo, Locatelli se convirtió en entrenador en su ciudad natal. En 2021 asumió la dirección técnica de Huracán de Tres Arroyos.

Títulos

Campeonatos nacionales

Liga Nacional de Básquet

Atenas: 2008-09

Torneo Súper 8

Peñarol: 2006

Copa Argentina

Atenas: 2008

Campeonatos internacionales

Liga de las Américas

Peñarol: 2007-08

Selección Argentina

Campeonato Sudamericano: Oro Puerto Montt 2008

