Juan María Murúa corrió en Bahía Blanca

15 abril, 2026 17

El piloto tresarroyense Juan María Murua estuvo compitiendo por la segunda fecha del SuperKart en la divisional pesados con distinta suerte.

En la primera clasificación se ubicó tercero y cuando venía entre los primeros lugares sufrió un toque que lo dejó fuera de carrera.

En la segunda clasificación Juan María se ubicó sexto y en la final cuando venía avanzando y culminaba sexto, fue recargado por moverse ubicándose decimosegundo.

De todos modos, el piloto tresarroyense quedó conforme con el nuevo motor y viendo que está en los primeros lugares espera con expectativa a la próxima realización.

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