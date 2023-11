Juan Ouwerkerk es director del Consorcio del puerto necochense por la CONINAGRO

16 noviembre, 2023

Juan Ouwerkerk, quien es presidente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, fue designado por la CONINAGRO como director titular del Consorcio del Puerto de Necochea.

“Es la primera vez que un tresarroyense ocupa la silla en el Consorcio”, afirmó en contacto con LU 24 y dijo que su representación está dentro de la entidad que conforman representantes de la política, los corredores, sindicalistas y de la producción primaria, a la vez que sostuvo que “tener un solo lugar es un desatino, porque aportamos un 70 por ciento y nos dan una sola silla para poder defender la producción primaria; yo se lo había dicho ya a Arturo Rojas cuando era el Presidente”.

Sobre la función del Consorcio, dijo que “tenemos la obligación de velar por el buen funcionamiento del mismo, y cobrar una tasa de carga que le descuentan al productor”

“Hasta hace algunos años el problema era el calado del puerto, luego se hizo un calado de 45 pies y hoy en día pueden salir bancos grandes si depender de la marea, puede operar muy bien, pero a consecuencia de la sequía se han exportado mucha menos cantidad de toneladas.

“Estamos en plena tarea, yo desde hace tres meses, hay para discutir mucho y en las dos reuniones que hemos tenido han sido ásperas, pero con respeto. Son cargos honorarios”, sostuvo, y amplió: “se maneja un presupuesto de alrededor de 10 millones de dólares por año que es el 1 por ciento que se les cobra a los barcos”.

“La cuota del dragado mensual se fue de 600 a 900 mil dólares por mes, por lo que la situación financiera no es buena; no hay apremios, pero no nos sobra nada”, refirió.

“Trataremos de defender los “porotos” regionales, daremos batalla”, afirmó y sostuvo que “el puerto de Necochea sea lo mas barato posible porque por distancia a nosotros nos conviene por distancia y por tarifa hacerlo por Necochea antes que por Bahía Blanca”.

Sobre el balotaje del domingo, dijo que “gane quien gane va a ser difícil y esperemos que tenga la sabiduría para sacarnos del pozo”.

