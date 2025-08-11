Juan Ouwerkerk hizo un balance del primer semestre al frente del Puerto Quequén

Juan Ouwerkerk presidente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, y designado por CONINAGRO como director titular del Consorcio del Puerto de Necochea, en diálogo con LU 24 realizó un balance sobre las actividades del primer semestre en el Puerto y además mencionó el desarrollo de actividades para Tres Arroyos dentro del mismo.

Ouwerkerk dijo “creo que volveremos a batir el récord de cargas, la semana pasada cargamos entre 10 y 12 barcos”, a su vez, aseguró “la mayoría llegan desde Rosario y vuelven a parar en Necochea”.

“Además, estamos trabajando contrarreloj para terminar la nueva concesión parala terminal Quequén con 35 años más, evitando cualquier dudas. Por tal motivo, nos tomamos el tiempo necesario para realizar un pliego muy transparente sin ninguna trampa con el fin de que todos puedan transportar a través del Puerto”.

Respecto a su comienzo como Director del Consorcio en el Puerto Quequén contó que “no es fácil me tomo un año aprenderme cada cara de los Directivos. Es difícil, teniendo en cuenta que hay una sola silla al mando de las actividades diarias, peleando en solitario, aunque tratamos de hacer pata ancha a las tareas directivas”.

“hacemos todo para que en fin de año ya esté terminado el Pliego y todas las empresas puedan presentar sus ofertas, luego las revisaremos a cada una buscando más conveniente para el Consorcio, asimismo las empresas que ya trabajan con nosotros tendrán prioridad, pero no quiere decir que ganaran la nueva concesión”, concluyó.

