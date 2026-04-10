Juan Ouwerkerk opinó sobre rindes de la gruesa y el reclamo del transporte

10 abril, 2026 0

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk, habló con LU 24 sobre dos temas que hoy preocupan a los productores, como la merma en los rindes que podría tener la cosecha gruesa y el conflicto desatado por los transportistas ante el reclamo por mejoras en la tarifa por los costos del combustible.

Sobre la gruesa, la calificó como “ una cosecha muy dispar, por las lluvias dispersas de enero y febrero no va a ser pareja como la cosecha fina, seguramente tendrá algunos rindes regulares y algunos buenos, ya que la planta de girasol sufrió stress, y los sembrados tempranos sufrieron más”.

Paro de transportistas: “es un conflicto que hace perder a ambos sectores”

Ouwerkerk también se refirió al conflicto de los transportistas, quienes buscan una actualización tarifaria, y dijo que “está generando problemas a todo el sector, porque no podemos traer los productos del campo a la planta de la Cooperativa, pero ellos también se van a ver afectados, por lo que esperamos que el conflicto se pueda solucionar este viernes, para poder empezar a trabajar; hay contratos de entrega de mercadería, hay barcos esperando en rada en Necochea para cargar pero somos optimistas, porque, en realidad, no le está sirviendo a nadie, es un conflicto de perder y perder para ambos sectores”.

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