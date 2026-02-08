Juan Pablo Arballo, el gran ganador de la variada (audio y video)

Juan Pablo “Palito” Arballo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del concurso de pesca “Las 24 Horas de la Corvina Negra” al capturar la pieza que le valió el premio mayor en la clasificación a la “Variada”: una camioneta cero kilómetro. Lo que comenzó como una tarde de mates y asado entre amigos, terminó en una consagración histórica.

Una lucha de 40 minutos contra la corriente

La captura no fue sencilla. Arballo relató que la pelea con el ejemplar (un chucho) se extendió por casi 40 minutos. “Me peleó mucho, se me iba para un costado y para el otro”, explicó el pescador, quien confesó que en el fragor del momento perdió la noción del tiempo.

A pesar de ser un “pescador de raza”, la humildad de Palito destacó tras el triunfo:

“No entiendo nada, todavía no caigo. Yo vengo a pasar un buen momento, a comer un asado, y pasó esto”, declaró visiblemente emocionado mientras recibía las felicitaciones de sus allegados.

El apoyo de los “compañeros de ruta”

La estrategia fue clave para el éxito. Siguiendo los consejos de sus compañeros, quienes le advirtieron desde la orilla que se trataba de un ejemplar de gran porte, Palito decidió “quedarse quieto” y dejar que el pez se cansara por su propio peso.

El festejo fue un asunto familiar y de amistad profunda. Arballo estuvo rodeado por su esposa, hijos, madre y amigos de toda la vida, como Diego D’Amalio, con quien compartió el abrazo del triunfo.

