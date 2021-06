Juan Pablo Peralta participará en el Mundial de Longcasting que será en Italia

9 junio, 2021 Leido: 83

Juan Pablo Peralta es un vecino de Claromecó, que clasificó entre los mejores lanzadores del deporte Longcasting en la Argentina, por lo que fue seleccionado para participar por segunda vez en el mundial de éste deporte, que por el momento se practica de forma amateur en el país.

Juan Pablo es chofer de ambulancia en la villa balnearia, pero desde hace ya 5 años practica LongCasting, y compartió con LU24 la alegría y la noticia de que éste año participará nuevamente en el Mundial que se llevará a cabo en Italia.

“Hace 5 años arranqué, es como un tiro de pesca en el agua pero es en el campo” comenzó relatando el claromequense y explicó que compite en lo que se denomina la Zona Oeste, que abarca distritos como Suarez, Guaminí y Carhué. “En 2018 tuve la posibilidad de salir 3° en las 24 Horas de la Corvina y de ahí me pague el viaje para ir al mundial, con la ayuda de la gente también fue un poco más fácil” contó Juan Pablo.

En esta edición del mundial que será en Italia del 21 al 28 de agosto, participará Juan Pablo, y explicó que para lograr ésta clasificación es necesario estar entre los mejores del país “hay 4 zonas, cada zona tiene 40 tiradores, la Zona Sur que es la parte de Bahía Blanca y alrededores, la zona oeste que es Carhue, Guaminí y demás, la zona centro es Buenos Aires, y de ahí salen los 10 mejores de cada zona y se hace un torneo Nacional, y del Nacional clasifican los primeros 10 para ir al mundial”.

Según explicó Juan Pablo, quien entrena tres veces por semana para estar en condiciones de participar del mundial, “generalmente se tira viento de espalda, en campo abierto y lo máximo que tire fue 270 metros, con 150 gramos y nylon 31”.

Además, indicó que en Italia lo único que solicitan para el ingreso es estar vacunado, y también que al ser todavía un deporte amateur en Argentina, cada participante deberá afrontar los costos.

En ese sentido, también compartió en LU24 que “desde el año pasado, me empezó a auspiciar una marca de cañas de Argentina, a mí y a varios campeones de Argentina, como al Tricampeón Argentino que es de Tandil”.

Para finalizar, anunció que próximamente pondrá en marcha una rifa “para solventar los gastos, porque se precisan casi 400.000 pesos” y sostuvo que “el deporte no es muy conocido, pero argentina es Tricampeon mundial” por lo que existen esperanzas de que en agosto pueda volver de Italia con la posibilidad de haber estado en el podio.

