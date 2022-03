Juan Peralta, el ganador en Marisol: “me recibí de pescador”

21 marzo, 2022

Juan Peralta ganó, con un chucho de 18,300 kg, el concurso de pesca del club Quequén en Marisol casi sobre el final. “No había tenido otro pique, en la zona donde estaba salieron solamente tres chuchos, y lo saqué gracias a mi sobrino Daniel. Es tremendo lo que pasa porque no podés abandonar, se te puede dar en la última media hora. Este es mi primer concurso, soy de los Peralta que nunca ganó nada, y acá me recibí de pescador”, aseguró a LU 24.

“Nosotros acompañamos a todos los clubes, estamos en todos los concursos y no nos importa si hay una camioneta de premio”, concluyó.



