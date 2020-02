Juan Piscicelli, ictiólogo: “Las piezas extraídas son impecables”

El ictiólogo Juan Piscicelli habló con LU 24 y se refirió a las características de la revisión que realiza en el marco de “Las 24”, una vez arribadas las piezas a la sede del Club Cazadores.



“El pique ha sido continuo, si bien ha sido poco, ha venido durante toda la noche, ahora se cortó un poco por el incremento de intensidad del viento del sector sudeste, pero las piezas son impecables”, informó.

Buena alimentación, pero poco peso

“El estado de resección, como se llama a procedimiento de abrir lo extraído, demostraba buen volumen del estado alimenticio: mucho cangrejo, mucho mejillín, mucha langosta de fango, la comida normal de esta zona, no se notaron almejas”, explicó, y agregó: “me llamó la atención que el porte de las piezas, en una cancha de pesca tan grande no fueran tan grandes los kilajes y se las notaba un poco disminuídas en peso, la contextura física del animal estaba bien, la sanidad también pero no sabría decir a ciencia cierta por qué salieron corvinas de poco peso; sucedió algo similar con los chuchos, pero se pudo completar la ganchera”.

“Puede haber novedades al cierre del concurso, si se da la Negra acá la esperamos”

“Estamos esperando el repunte a las dos, dos y media de la tarde con la cuarta pleamar, ya que se pueden lograr piezas importantes, si bien el concurso termina a las tres, hasta que llegan los controles de Reta y Orense puede haber novedades, si se da la Negra acá la estamos esperando, que se dé en buenas condiciones en un certamen de pesca deportiva”.

