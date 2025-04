Juan Segundo Menna: “Cada vez que vengo a jugar acá, me ponen una traba”

2 abril, 2025 0

El basquetbolista tresarroyense, Juan Segundo Menna, que viene de destacarse en Centenario de Neuquén en la Liga Federal de básquet y que quedó eliminado en octavos de final, perdiendo la serie 2 a 0 con Salta Básquet ,dialogó con LU 24 para hablar de diversos temas como de su presente, futuro , Huracán, y porque no jugó el Ciudad .

“Venimos de quedar afuera con Salta Básquet en octavos, no lo esperábamos, pero es un equipo con experiencia, que el año pasado casi deja afuera a Atenas”, comentó.

“Estoy esperando si sale algo del exterior, de la Liga de Uruguay, Ecuador o Colombia para sumar experiencia, para no estar parado, y no esperar el receso de julio que hay el mercado se empieza a mover más: la idea mía es jugar la liga Nacional y si no hacer una temporada más en la Liga Argentina”, expresó.

“Con Centenario de Neuquén, quedó todo bien, la institución es de 10, la gente que trabaja hay muy bien, quedaron en avisarme, ellos contentos conmigo y yo con ellos, nadie es indispensable en ningún lugar, hay que ver que deciden ellos y yo ir buscando otras opciones”, dijo.

“Quise jugar el Ciudad, ya que estaba acá, pero cada vez que vengo a jugar acá, me ponen una traba diferente y así es difícil”, sostuvo Menna.

“No sé ese manejo raro que tienen acá, el año pasado, quise hacer lo mismo y dijeron que era hasta la tercera fecha, ahora vine antes de la tercera fecha y me dejaron afuera; yo solo quería divertirme con mis amigos y darles una mano, animar el básquet de acá porque si viene gente de otro nivel le da otro sabor”, explicó.

“Yo no tengo nada contra nadie, solo quería dar una mano – reiteró – que sea más entretenido y estar con mis amigos que juegan acá en los clubes, yo estoy viajando dos veces por semana a Orense, porque están hay mis amigos y entreno de la mejor manera yo les doy una mano a ellos y ellos a mí, a veces voy a Huracán porque está la tota y algunos chicos que conozco, tratando de estar en actividad y dar una mano”, comentó.

“Llegué el sábado pasado, me tomé 3 o 4 días y ya empecé a entrenar, estoy de pretemporada, entreno todos los días para seguir en actividad”, explicó.

“Fui a Orense a ver Alumni –Costa Sud, el único que vi y el viernes capaz voy a ir a ver Huracán –Quilmes, hay pibes interesantes. la otra vez fui a ver la Liga Provincial U17, con Club de Pelota-Huracán hay un par de chicos interesantes: a mí me gusta ver básquet desde inferiores hasta la Maxi liga , me gusta estar hay disfrutar veo todo y si me puedo meter a jugar me meto a jugar , pero la verdad hay buen nivel se está trabajando relativamente bien y ojalá se le siga dando importancia a las inferiores que necesitamos chicos jóvenes ”, dijo.

“Lo de Huracán fue histórico hace mucho que un equipo de Tres Arroyos no participa en una Liga Federal estaría buenísimo, pero a veces también con lo que hace la CAB y cómo se maneja el básquet en Argentina es muy difícil participar en un Torneo así “,manifestó.

“En este tipo de torneos si no tenés una infraestructura buena, como los viajes, viáticos, jugas dos días seguidos, el hotel y no estas acompañado del Municipio , lo que tengas en tu ciudad es muy difícil”, expresó.

“La Liga Federal es un torneo de 110 equipos y capaz buscan recortar de alguna forma, pero deberían dar una mano en el sentido que hay muchos chicos con nivel para jugar y se tienen que ir de sus casas para poder tener la oportunidad”, finalizó.

Volver