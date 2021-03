Juan Urquiaga explicó sus proyectos ante los concejales

16 marzo, 2021 Leido: 167

La Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Concejo Deliberante recibió hoy al artista plástico Juan Urquiaga, quien expuso ante los ediles sobre sus proyectos para asignarle a la ciudad el título de Museo a Cielo Abierto y para instalar un parque temático en el Parque Cabañas.

7—-

En diálogo con LU 24, en cuanto a la primera iniciativa, Urquiaga explicó que “significa poner a disposición de la comunidad una cantidad de obras de arte emplazada en paseos públicos: en el caso del muralismo en distintas paredes y en el de la escultura se vería dónde sería más adecuado, por ejemplo reflotar el proyecto de hacer el Paseo de Esculturas en el Ferrocarril”.

Se busca que “de alguna manera los artistas de Tres Arroyos tengan otro vínculo con la comunidad, no solo en material social sino económico, porque habitualmente no tienen mayores recursos desde el Estado para poder desarrollar su actividad en plenitud y generalmente terminan refugiados en la docencia”.

“Significa hacer obra pública, que no es solo asfalto, porque un paseo escultórico, uno de murales o uno turístico también lo son; y además va a repercutir en otros ámbitos”, agregó al tiempo que manifestó que la idea es no pintar, sino que sea con técnicas más duraderas como el esgrafiado, el cemento directo, relieve o mosaiquismo.

En tanto, sobre el proyecto de parque temático, indicó que el objetivo “es dotar de una cantidad de obras donde se relaten algunas cuestiones como pueden ser los Derechos del Niño, que yo propuse, o pro ejemplo los Derechos de la Madre Tierra, aunque es abierto y la comunidad lo debatirá”.

“Yo les mostré experiencias de distintos lugares del país y del mundo de pequeñas ciudades que se transformaron en polos turísticos-culturales, como Puerto Tirol, en Chaco, que tiene menos de 20 mil habitantes y recibe, en los encuentros bianuales, a 50 mil personas. Estoy muy contento y conforme con todos los concejales porque se mostraron atentos e interesados”, finalizó.

Citarán a los directores de Deportes y Cultura

Por otra parte, la Comisión decidió citar a la próxima reunión a los directores de Deportes y de Cultura para que informen sobre las actividades que vienen realizando y la asignación de subsidios que han llegado desde la Provincia.

Volver